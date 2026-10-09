Juegos Binacionales: El handball femenino sanjuanino se prepara con toda la ilusión para Mendoza

El balonmano sanjuanino busca dar un salto de calidad en los Juegos Binacionales de Integración Andina "Cristo Redentor" . Con el antecedente de aquel histórico bronce obtenido como locales en 2019 tras vencer a San Luis por 31-21, las chicas sanjuaninas sueñan con volver a subirse al podio en la próxima cita que se disputará en Mendoza.

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La preparación no da tregua. Desde el pasado 1 de agosto, la preselección entrena intensamente en el playón del Club Vial San Juan en doble turno semanal: los sábados de 8:30 a 10:30 y los lunes de 21:00 a 22:30.

El sorteo de zonas no presentó un camino sencillo para el conjunto sanjuanino, que compartirá grupo con Metropolitana (Chile) y Córdoba, dos de las potencias del certamen, además de Maule. "Nos han tocado rivales muy difíciles. Córdoba, a nivel país, hoy en Argentina es una potencia, detrás de Femebal de Buenos Aires. Entonces tenemos ahí un objetivo durísimo. Después, Metropolitana siempre sabemos que está bien; es prácticamente como la selección chilena junto con Valparaíso", analizó el entrenador Rubén Ávila , quien trabaja junto a la preparadora física, Valentina Rodríguez .

A pesar de contar con una base acotada de clubes locales en la categoría, el DT confía plenamente en el bagaje deportivo de sus dirigidas: "Tenemos un grupo de tres clubes nada más, porque no todos tienen juveniles. Pero contamos con chicas con mucha experiencia, que han jugado Nacionales A de cadetes y de juveniles; en el handball, el Nacional A es el tope de gama".

Para contrarrestar la falta de minutos del equipo como conjunto, el plantel ha sumado rodaje mediante encuentros amistosos ante el Club Vial San Juan.

"Estamos buscando el ritmo necesario que se logra jugando más. Obviamente, al ser una selección, les falta jugar partidos juntas. Pero la verdad es que creo que podemos llegar a meter uno de esos dos partidos. Le tengo bastante fe al grupo en ese sentido", destacó Ávila.

DEFINICIONES

De las 18 jugadoras que integran la preselección actual, solo 14 conformarán la nómina definitiva que viajará a Mendoza. La lista oficial de convocadas se dará a conocer el próximo 17 de octubre.

Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo de Luján de Cuyo .

10/11 – 10:45 – San Juan - Maule

11/11 – 12:30 – San Juan - Metropolitana

12/11 – 09:00 – San Juan Córdoba

El 13 de noviembre serán los cruces de zonas y el 14 se definirán las posiciones finales.

LA PRESELECCION

• Martina Cáceres

• Delfina Domínguez

• Sol Pacheco

• Emilia Laciar

• Morena Correa

• Mía Ávila

• Chiara Letterucci

• Yuliana Astudillo

• Lourdes Leyes

• Aldana Fantini

• Ariana Brito

• Nara Nazaré

• Lucila Ortiz

• Victoria Ponce

• Julieta Gutiérrez

• Antonella Ramos

• Martina Gómez

• Alma Acosta