Un sanjuanino ganó más de $1,4 millones en el Quini 6 y otros dos se llevaron $1,3 millones en el Brinco

El afortunado de la Segunda Vuelta acertó cinco números en una agencia de Capital. En el Brinco Junior Siempre Sale, otros dos apostadores de Rivadavia y Chimbas también resultaron ganadores.

La suerte volvió a pasar por San Juan. Un apostador local se quedó con $1.426.087 en el Quini 6, en la modalidad Segunda Vuelta, tras acertar cinco números.

La jugada ganadora se hizo en la agencia 110, de Capital. El premio prescribe el 26 de octubre, por lo que el ganador tiene tiempo hasta esa fecha para cobrarlo.