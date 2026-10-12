Esta noche, Lucas Bongiovanni vuelve a "Es mi sueño" junto a Emilia Attías

El sanjuanino afronta su segunda presentación en el certamen de El Trece, buscando avanzar en la exigente fase de duelos televisivos.

Lucas Bongiovanni y Emilia Attías regresan esta noche a la pantalla de El Trece.

El cantante sanjuanino Lucas Bongiovanni se alista para brillar nuevamente en la pantalla chica nacional. En dupla con la célebre Emilia Attías, el artista cuyano afrontará este lunes su segunda salida al aire en Es mi sueño, el certamen musical de El Trece (21:00 h) conducido por Guido Kaczka, encarando la exigente etapa de duelos.

A través de sus redes sociales, el vocalista de la banda local Huaykil expresó la profunda alegría que siente por esta oportunidad de seguir representando a su provincia en el prime time televisivo.

"Se viene una noche muy especial, gente bella… Hoy tengo el orgullo y la felicidad de vivir mi seguna aparición en Es Mi Sueño, esta vez en la Etapa Duelos, junto a la genia de Emilia Attias. Detrás de cada escenario hay sueños, sacrificios, kilómetros recorridos y un corazón que nunca deja de latir por la música. Y hoy quiero compartir este momento con todos ustedes, que bancan, acompañan y son parte de este camino", escribió Bongiovanni. "Los invito a prender la tele, compartir la transmisión y acompañarme en esta nueva aventura.Porque los sueños no se esperan… ¡Se van a buscar! ¡Nos vemos esta noche!", cerró el cantante, sin dar más detalles sobre la presentación.

Lucas Bongiovanni y Emilia Attías, ante una nueva prueba Es mi sueño y un debut elogiado La primera aparición de la dupla en el programa conducido por Guido Kaczka tuvo lugar en agosto pasado, momento en el que Lucas Bongiovanni y Emilia Attías saltaron a la pista para interpretar el clásico Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. En aquella oportunidad, la sólida presentación les valió la luz verde para continuar en carrera dentro del certamen.

Tras aquella participación inicial, las devoluciones del jurado no escatimaron en halagos para el representante sanjuanino. Abel Pintos destacó la inteligencia y gracia con la que jugaron el rol de rockstars, señalando a Lucas que cantaba muy bien y felicitándolo por su interpretación. Por su parte, El Puma Rodríguez ponderó la estampa, presencia y potencia vocal del cantante, asegurándole que era un rockero completo desde la cabeza hasta los pies y dándole la bienvenida oficial al juego junto a Attías.