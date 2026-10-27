    • 27 de octubre de 2026 - 20:19

    Polémica en San Juan: una influencer mendocina posó mostrando sus partes íntimas frente al Monumento al Deporte

    Eva González grabó un vídeo frente a la obra urbana donde mostró parte de la cola para asemejarse a la escultura, generando polémica, en las redes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo y polémico episodio viral se desató en San Juan tras una provotativa intervención registrada en pleno Parque de Mayo. En esta oportunidad, la influencer mendocina Eva González compartió un video grabado frente al Monumento al Deporte donde posó de espaldas y mostró parte de la cola sin ropa, buscando asemejarse explícitamente a la particular silueta de la escultura.

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    La publicación fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram y provocó un inmediato revuelo entre los usuarios locales. En la grabación también aparece el reconocido creador de contenido sanjuanino Mauricio Nozica, popularmente conocido por su personaje “El Yarco”, quien junto a González realizó comentarios en tono de burla y doble sentido comparando los atributos de la joven con la forma del histórico hito urbano.

    El impacto en las redes sociales y el uso de la obra urbana

    El material apela a una tendencia frecuente en plataformas digitales, donde espacios públicos o hitos urbanos son utilizados como escenario para generar contenidos de entretenimiento y captar interacciones. En este caso, la referencia explícita a la silueta de la obra reforzó las lecturas humorísticas y los memes que desde hace años circulan en la provincia sobre el monumento.

    Pese a la repercusión del vídeo y las opiniones divididas que generó entre los internautas, no se ha registrado ninguna manifestación ni medida institucional por parte de las autoridades locales con relación a la intervención realizada en el espacio público.

    El hecho se suma a una serie de antecedentes en los que el Monumento al Deporte es elegido como punto de referencia para publicaciones de alcance viral, reafirmando cómo determinados símbolos de la ciudad continúan resignificándose dentro de la cultura digital.

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