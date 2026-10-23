Tras la polémica, la Federación Económica se encamina a regularizar su situación y esperan llamar a elecciones en diciembre

Luego de la polémica que registró la Federación Económica meses atrás cuando trascendió que no contaban con los balances y que el mandato del actual presidente estaba vencido, pero no se había convocado a elecciones, desde la entidad salieron a explicar los motivos detrás de la demora de los balances y los caminos para regularizar la situación. A poco más de un mes de la emisión de un comunicado dando a conocer la situación institucional, todo va camino a normalizarse.

La consejera Sarmiento, con DIARIO DE CUYO: la cocina del triunfo, los nombres de su equipo y los cambios que reclama para la Justicia de Milei

Así lo confirmó Daniel Milla, presidente de la Federación Económica, en diálogo con DIARIO DE CUYO. El dirigente explicó que actualmente hay un contador externo encargado de confeccionar los informes financieros y que, en paralelo, trabajan en la actualización del estatuto, una de las condiciones planteadas por Inspección General de Personas Jurídicas para el avance de la renovación de la Comisión Directiva.

La renovación de autoridades debía realizarse luego del vencimiento del mandato, el 30 de abril. Sin embargo, el proceso se demoró por una incompatibilidad de funciones vinculada a la contadora de la institución, situación que obligó a buscar un profesional externo y a solicitar una prórroga ante Personas Jurídicas para el llamado a elecciones.

"Estamos trabajando tranquilos. El problema fue la incompatibilidad que hubo con la contadora, eso derivó en esta pérdida de tiempo" , señaló Milla.

Según detalló el presidente de la Federación Económica, tras una serie de entrevistas, finalmente se designó al contador Lucas Sánchez para que lleve adelante los balances. Su actuación dentro de la institución comenzó sobre mediados de octubre y conforme las primeras estimaciones brindadas por el profesional, se necesitarán unos 30 días más para culminar con la tarea encomendada.

La entidad ya obtuvo una prórroga de 30 días de la Inspección de Personas Jurídicas, aunque Milla anticipó que el trabajo contable podría demandar más tiempo, por lo que no descartan solicitar una prórroga más. "Una vez que tengamos los balances iremos evaluando la mejor opción, la mejor alternativa en comisión, para la dirigencia de la Federación", explicó.

En función de esos plazos, la conducción calcula que a mediados de noviembre podría contar con la documentación necesaria para avanzar con las siguientes instancias de cara a la renovación de autoridades. Después deberán completar los procedimientos previstos en el estatuto para convocar a la asamblea y elegir a las nuevas autoridades. "Calculamos que a medidado de diciembre podremos realizar la renovación de autoridades", aseguró Milla, conforme a los plazos que estiman, siempre y cuando no surja inconveniente alguno.

La reforma del estatuto, otro objetivo de cara a la renovación

Además de resolver la situación contable, la Federación Económica trabaja en una modificación de su estatuto. Milla indicó que la normativa vigente quedó desactualizada y que, durante la última asamblea realizada al asumir la actual conducción, la Inspección de Personas Jurídicas solicitó adecuarla al Código Civil y Comercial.

Uno de los puntos que se analiza es la composición de la comisión directiva, que actualmente está integrada por 25 personas. La propuesta contempla revisar esa estructura y buscar una representación equilibrada de los distintos sectores que integran la entidad. Ante esto, Milla sostuvo: "Tenemos un directorio de 25 personas, seguramente se reducirá y que cada sector quede representado. Vamos a adecuar, se está trabajando para eso".

La intención es que la próxima asamblea no solo permita elegir a las nuevas autoridades, sino que también avance con un estatuto actualizado. Para ello, deberán completar la revisión de la documentación y cumplir con los plazos de convocatoria establecidos por la propia institución.

La continuidad al frente de la Federación Económica, una evaluación puertas adentro para Daniel Milla

En cuanto a la futura conducción, el actual presidente de la entidad que nuclea a empresarios locales de diversos sectores productivos y económicos señaló que todavía no está definida la conformación de la próxima comisión directiva. La decisión se tomará una vez que estén resueltos los balances y se evalúen las alternativas dentro de la comisión.

Sin embargo, consultado por su eventual continuidad, Milla aseguró que analiza la posibilidad de renovar mandato, aunque reconoció que la tarea dirigencial implica un desgaste importante, por lo cual es algo a analizar en profundidad. "Es un desgaste importante, uno descuida su trabajo personal, porque hay muchas gestiones. Desgasta lo físico, lo laboral y lo personal. Siempre es una evaluación", expresó.

De todos modos, aclaró que no tendría inconvenientes en continuar, aunque remarcó que la prioridad será encontrar la mejor alternativa para garantizar la continuidad institucional. En ese sentido, indicó que habitualmente se busca conformar una lista de unidad, de modo que los distintos sectores acompañen una conducción consensuada.

La meta, afirmó, es terminar el año con la nueva comisión directiva constituida. Si se cumplen los plazos previstos para completar los balances, modificar el estatuto y realizar la convocatoria, la Federación Económica buscará concretar la renovación de autoridades a mediados de diciembre. Su continuidad dependerá de las conversaciones puertas adentro que se lleven a cabo tanto en la institución como en la vida privada de Milla.