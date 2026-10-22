El fuerte desembarco de cuatro ministros de la Corte y nueve camaristas de Catamarca en San Juan: oralidad, gestión y tecnología, bajo la lupa

La Justicia de San Juan recibió este jueves a una delegación de alto nivel del Poder Judicial de Catamarca , interesada en conocer de primera mano los cambios que la provincia viene implementando en su sistema judicial. El desembarco incluyó a cuatro ministros de la Corte catamarqueña y nueve magistrados de primera y segunda instancia del fuero Civil. La visita técnica que tiene el objetivo de llevar parte de la experiencia sanjuanina a los tribunales catamarqueños.

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El presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Hernán Martel , encabezó la comitiva y firmó un convenio marco de colaboración recíproca con su par sanjuanino, Daniel Olivares Yapur. El acuerdo busca establecer una agenda de cooperación y asistencia técnica para mejorar el funcionamiento de ambos poderes judiciales.

El principal interés de la visita quedó expuesto en las declaraciones de Martel. Catamarca quiere avanzar con la oralidad en los fueros no penales y observa a San Juan como una referencia para dar ese paso.

“Hemos generado una relación con San Juan en el marco de nuestra participación en la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS). Interactuamos permanentemente, una vez al mes, con reuniones. Así surgió la posibilidad de compartir los avances de cada Poder Judicial. San Juan, sin lugar a dudas, es uno de los Poderes Judiciales que está dotando al resto del país en procesos en los que ha hecho pie. Puntualmente en la oralidad. La idea es trasladar la oralidad en Catamarca a los fueros no penales como lo hizo San Juan”, explicó el titular de la Corte catamarqueña.

La firma del convenio en la Sala de Situación de la Corte.-

Olivares Yapur, por su parte, definió el alcance del entendimiento como una herramienta para ampliar la cooperación entre ambas instituciones. “Es un convenio amplio para intercambio de saberes, experiencias y tecnología”, expresó.

La agenda de los magistrados catamarqueños se desarrolló este jueves y continuará el viernes con recorridas por distintas dependencias judiciales y actividades destinadas a mostrar cómo funcionan los mecanismos de modernización implementados en San Juan.

Uno de los puntos centrales fue conocer el funcionamiento de la oralidad civil en segunda instancia, un sistema en el que San Juan se convirtió en pionera a nivel nacional. La delegación también se interiorizó sobre el modelo de Colegio de Jueces o Gestión Asociada, con su correspondiente Oficina Judicial, que la Corte sanjuanina impulsa en los distintos fueros.

La comitiva judicial de Catamarca en el fuero Laboral, edificio Anexo Mitre. Foto: gentileza.-

Durante la recorrida, a que tuvo acceso DIARIO DE CUYO, los visitantes catamarqueños conocieron espacios de trabajo del fuero Laboral en el edificio Anexo Mitre y las salas de oralidad en segunda instancia para el fuero Civil, ubicadas en el edificio Anexo Correo.

La visita incluyó, además, una presentación de la plataforma de inteligencia artificial JusticIA, otra de las herramientas tecnológicas desarrolladas en el ámbito judicial sanjuanino, cuyo nombre recientemente fue patentado.

El recorrido permitió que los jueces observaran de manera directa la organización de las oficinas, el funcionamiento de las audiencias y los recursos tecnológicos que acompañan las reformas procesales. El propósito es evaluar qué experiencias pueden adaptarse a la realidad institucional de Catamarca.

El convenio

El documento firmado en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia de San Juan contempla un campo de cooperación que excede la oralidad civil. Entre sus ejes figuran el intercambio de experiencias y normativa sobre sistemas procesales de distintos fueros, gestión asociada, colegios de jueces y oficinas judiciales.

También establece la posibilidad de compartir desarrollos y conocimientos en materia de expediente digital, bienestar laboral, gobernanza de datos, planificación estratégica, control de gestión y calidad judicial.

Presentación de la plataforma JusticIA a la delegación judicial de Catamarca.-

La colaboración podrá extenderse a la implementación de herramientas tecnológicas, la mediación judicial y otras modalidades de modernización que contribuyan a mejorar la prestación del servicio de Justicia.

Por Catamarca participaron, además de Martel, la ministra vice decana I, Rita Verónica Saldaño; el ministro vice decano II, Jorge Rafael Bracamonte; y la ministra vice decana IV, María Fernanda Rosales Andreotti. La delegación sanjuanina estuvo integrada también por los ministros Juan José Victoria y Adriana García Nieto, la defensora general Mónica Sefair y el secretario administrativo Javier Vera.

El acuerdo formaliza una relación institucional que ambas provincias ya venían construyendo a través de la JUFEJUS. Ahora, el desafío será convertir el intercambio en cambios concretos: para Catamarca, la posibilidad de extender la oralidad a los fueros no penales; para San Juan, la oportunidad de compartir un modelo de gestión que busca ganar terreno en otras jurisdicciones del país.