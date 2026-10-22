    • 22 de octubre de 2026 - 13:10

    Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos

    La resolución incluyó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y una prohibición de salida del país.

    Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos﻿

    Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos﻿

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    La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por lavado de activos en el marco de la investigación sobre una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con Federico «Fred» Machado.

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    La resolución incluyó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y una prohibición de salida del país.

    La causa busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si Espert tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. La investigación se centra en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa judicial por sus presuntos vínculos con actividades criminales.

    El procesamiento constituye un avance en el expediente, aunque no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal definitiva del exlegislador. La investigación deberá continuar para esclarecer las circunstancias de la transferencia y el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los involucrados.

    Las medidas dispuestas por la Justicia incluyen un embargo patrimonial de $1.000 millones, destinado a garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso, y la restricción para abandonar el territorio argentino mientras avance la causa.

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