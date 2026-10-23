La consejera Sarmiento, con DIARIO DE CUYO: la cocina del triunfo, los nombres de su equipo y los cambios que reclama para la Justicia de Milei

La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento logró ingresar al Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de la lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía. El ingreso marcó un hecho histórico para la provincia porque se convirtió en la primera mujer sanjuanina en ocupar una silla en este organismo clave del Poder Judicial nacional.

En un mano a mano con DIARIO DE CUYO , Sarmiento analizó las claves del resultado electoral, explicó cuáles serán sus prioridades y planteó tres ejes centrales para su trabajo: transparentar los concursos para cubrir cargos judiciales, modernizar la Justicia federal mediante el uso responsable de la inteligencia artificial y equiparar las oportunidades de los abogados litigantes con las de los funcionarios judiciales.

La consejera electa también destacó el respaldo del jurista Ricardo Gil Lavedra y advirtió sobre la pérdida de confianza de la sociedad en la Justicia. Aunque valoró que el Gobierno nacional haya remitido pliegos para cubrir vacantes judiciales, sostuvo que todavía queda mucho por hacer en materia de ética, transparencia y acercamiento del Consejo a los colegios profesionales de todo el país.

La referente de Abogados en Acción y exsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan también anticipó cambios en el equipo de trabajo particular para asesorarla en el organismo.

—Nuestra lista, Unidad en Defensa de la Abogacía, primero que nada tuvo un armado muy federal y muy colegial. La prueba de ello es que su segunda candidata titular, con grandes expectativas, era de San Juan, ni más ni menos. Eso es algo que nos han destacado en todo el país. Mis compañeros de lista han sido presidentes o vicepresidentes de colegios o de cajas de diferentes provincias. En el caso de quien encabeza, Ignacio Sanguinetti, fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También tenemos representantes de Córdoba, Mendoza, Corrientes y otras jurisdicciones. Todos nuestros integrantes tienen representación colegial y creo que eso ha sido lo que más ha gustado.

Por otro lado, es una lista que viene trabajando desde hace bastante tiempo. En 2022 nos presentamos con el mismo número y logramos dos vocalías. Jimena de la Torre ha hecho una muy buena gestión, al igual que el doctor Maques, y eso también fue un respaldo. Por último, la presencia de nuestro mentor, Ricardo Gil Lavedra, junto con el empuje de Jimena de la Torre como consejera, terminó de convencer a una mayor cantidad de abogados.

—¿Cuáles son los tres temas urgentes que querés plantear desde el comienzo de tu gestión?

—Los temas urgentes surgieron del recorrido que hicimos por el país. Estuvimos con muchos colegas que ejercen la profesión y con distintos colegios de abogados. En todas las charlas apareció la necesidad de transparencia en los concursos. Es lo fundamental y lo que siempre surge. Es prioritario bajar la discrecionalidad que existe hoy en el reglamento de selección para que tengan prioridad la idoneidad y el mérito de las personas.

Lo siguiente es la modernización. Es urgente. Hoy, la Justicia mira la tecnología desde atrás. En distintos juzgados y cortes de la Justicia ordinaria del país han avanzado con la inteligencia artificial, mientras que en la Justicia federal la verdad es que ha quedado detrás. A esta altura no podemos estar diciendo inteligencia artificial, ¿sí o no?, sino hablando de cómo se va a implementar para que sea utilizada responsablemente, con supervisión humana y al servicio de la gente. En definitiva, el justiciable quiere que el juicio demore la menor cantidad de tiempo posible. Si la inteligencia artificial está para ayudar en ese sentido, hay que utilizarla responsablemente.

Por último, nos han planteado mucho la falta de oportunidades de los abogados litigantes respecto de los funcionarios judiciales al momento de participar en los concursos. No hay igualdad. Veinte años de ejercicio profesional no valen lo mismo que veinte años como funcionario judicial y eso es algo que realmente nos preocupa.

Tenemos que trabajar profundamente para modificar todo lo relativo a la Escuela Judicial, de modo que los abogados litigantes también puedan participar. Hay que abrir cupos, becas o buscar el mecanismo necesario para que quienes ejercen la profesión y tienen contacto con la gente tengan las mismas posibilidades que un funcionario que cuenta con licencia, cursos y puntaje. Hoy, si un abogado litigante hace una maestría, quizá vale lo mismo o menos que un curso cualquiera de la Escuela Judicial. Hay que equiparar y poner en pie de igualdad al abogado litigante con el funcionario o empleado judicial que compite por el mismo puesto.

—Al llegar al Consejo de la Magistratura, ¿ya tenés definido el equipo de trabajo? ¿Habrá sanjuaninos?

—Nosotros venimos trabajando desde la vocalía de Abogados en Acción desde 2022. Jimena de la Torre logró obtener ese lugar para nuestra agrupación. Hay todo un equipo trabajando y muy preparado para aceptar el desafío. Por supuesto que, cuando hay un cambio de personas, algunos entran y otros salen. Es lo normal.

Planteamos la continuidad del trabajo en temas que ya están en agenda y que forman parte de los siete compromisos que integran nuestra lista, que todos los candidatos firmamos al momento del lanzamiento. Hay un equipo preparado para afrontar este desafío.

—Ricardo Gil Lavedra fue uno de los principales respaldos de la lista. ¿Pudiste tratar con él? ¿Qué te dejó esa experiencia?

—La verdad es que Ricardo es una institución, no solo para nosotros, sino en general. Cuando hemos ido a cualquier actividad, charla o jornada en la que nos ha acompañado, ves cómo lo miran los abogados, cómo se quieren sacar una foto con él.

Cuando estudiaba Abogacía en la Universidad Católica de Cuyo y después en la Universidad de Granada, tenía un profesor que siempre nos decía que uno podía elegir ser famoso o ser prestigioso. Famoso podés ser por cualquier causa, por el renombre o por cualquier cosa. Ser prestigioso lleva tiempo, pero, una vez que lo sos, es muy difícil dejar de serlo.

Me recibí hace 17 años y ver ahora cómo Ricardo nos ha acompañado, cómo ha estado y el vínculo que tiene con los abogados y con la gente en general me hizo confirmar esa teoría del prestigio. Es una persona sumamente comprometida con los derechos de los abogados y de la gente, pero, en específico, con la defensa del ejercicio profesional y de la dignidad profesional. Ha sido un placer y un honor que nos acompañara en una campaña corta, pero súper intensa.

El Foro de Abogados de San Juan respaldó a Sarmiento.-

—A partir de ahora van a tener un papel importante en la configuración de la Justicia. ¿Cómo evaluás su funcionamiento bajo el Gobierno de Javier Milei?

—La realidad es que la Justicia cada vez genera menos confianza. Eso es una realidad. Nosotros lo vivimos, lo padecemos y lo sufrimos como argentinos y también como auxiliares de la Justicia.

Esto no va de la mano de un solo gobierno. Por ejemplo, celebro que se hayan remitido los pliegos para la aprobación de distintos cargos judiciales, porque las vacantes se tienen que cubrir. Era algo que pedíamos en 2022 con Jimena, durante otro gobierno, y ahora, por supuesto, celebramos que se vayan cubriendo. Pero queda muchísimo por hacer.

La transparencia, la ética y un código de ética judicial son cuestiones necesarias e imperiosas. Van más allá de una cuestión de gobierno. Es necesario que el Consejo de la Magistratura tome estas decisiones y esté más cerca de los abogados, de los colegios y de las instituciones para poder trabajar en conjunto.

Celebro que, por primera vez, exista una sanjuanina en el Consejo de la Magistratura de la Nación, un órgano tan importante del Poder Judicial que tiene, ni más ni menos, la función de elaborar las ternas para los futuros jueces, ejercer el control disciplinario y llevar adelante la administración de la Justicia federal y nacional del país.

Como sanjuanina, es algo sumamente importante. Con el equipo y todo lo que representa la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía vamos a trabajar profundamente en estos compromisos, en la defensa de los derechos y en aportar nuestro granito de arena para devolverle la confianza a la sociedad en la Justicia.