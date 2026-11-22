“Cada minuto cuenta. La vida en dos planos”, es el nuevo ciclo de entrevistas audiovisuales de DIARIO DE CUYO que cuenta con la conducción de María Emila Colombo. En cada charla se buscará compartir las historias y trayectorias de mujeres que destacan por lo logrado en cada uno de sus rubros, muchas veces desde perfiles bajos. La segunda entrevista del ciclo tendrá como protagonista a Sonia Vanegas, bombero voluntario de San Juan y presidente del Cuartel de Albardón.

El ciclo de entrevistas es una propuesta que se compartirá en todas las plataformas digitales del diario y redes sociales. Cuenta con la producción periodística de Celeste Roco Navea y la producción audiovisual de Media Works. El ciclo de entrevistas es una propuesta que se compartirá en todas las plataformas digitales del diario y redes sociales. Cuenta con la producción periodística de Celeste Roco Navea y la producción audiovisual de Media Works.

-Todo comenzó porque mi papá, que falleció, estaba en la Armada Argentina. Perteneció al General Belgrano, el buque que fue hundido. Él en la Marina era control de averías y acá en tierra lo que sería bombero. Nosotros vivíamos en Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Allá nací con mis cuatro hermanos. Mi papá decide retirarse de la Marina y se viene a San Juan.

Entonces, conoce a un ídolo, una persona genial como Sergio Cuello, se hacen amigos y siguen una idea, un sueño de querer ayudar a la provincia con esto de ser bombero. Don Cuello quería que fuera voluntario porque él pertenecía a la Penitenciaría de San Juan.

En los cuarteles tenemos nombre de distintas personas. Es agasajar a los bomberos voluntarios. Por ejemplo, el cuartel de Chimbas dice "Edulio Cuello". Mi cuartel tiene un móvil en Albardón que es “Rogelio”. Agasajamos a nuestros personajes con sus nombres o sus apellidos y de ahí todas las otras instituciones tienen mucha gente que colabora, que ayuda, que ha estado dentro de esto que es una pasión.

Podemos decir entonces que heredaste la profesión, la vocación de tu papá. ¿Y tu hermana también es bombera voluntaria?

-Ella empezó. Dentro de ese empezar, como era la más chica en la familia y veíamos a mi papá que estaba junto con su hija, empezó toda una revolución porque no es fácil ser bombero, porque a veces no tenés cumpleaños, no tenés Navidad, no tenés Año Nuevo. A veces íbamos a donde estaba mi papá para festejar su cumpleaños o cualquier actividad que tengan los bomberos. Donde estaba mi papá o estaba mi hermana estaba mi familia.

¿Cómo Sonia empezó con esto y lleva 17 años siendo presidenta del cuartel de bomberos?

-Tengo dos hijas hermosas. La más chica me hizo abuela de tres nietos y cuando ellas estaban en la secundaria, quería que fueran a la universidad. Trataba de que se hicieran más sociales. En Albardón salieron de la Camilo Rojo y se fueron al EPET1, con un grupo de amigos. Veía que ese grupo de amigos no quería seguir estudiando. Y dije: "tiene que haber algo que entusiasme a los chicos a seguir estudiando”. Y aparecieron los bomberos voluntarios.

Los veía siempre porque iba al cuartel. Que aparecieran en Albardón, que pasaran por al lado mío, que ayudaran a otro, dije: "Yo lo voy a hacer".

¿Sentís que fue el destino, casualidad o causalidad?

-El destino. Ya lo tenía programado. El orgullo que sintió mi papá al saber que en Albardón iba a poner un cuartel de bomberos fue impresionante. Es un pasito atrás del otro y los chicos, que eran amigos de mis hijas me decían: "Dele, vamos".

Si vos conocieras lo que es el cuartel, somos una familia. Han pasado muchos chicos. Enfermeros que ahora son profesionales, porque la idea es esa, que el que está ahí se supere. Que sea alguien en la vida que ayude a su comunidad.

¿Nunca te dijeron que les daba miedo por ser la mamá que es bombera y que tiene que salir a salvar vidas?

-Mis hijas sentían que estaban orgullosas de esta mamá porque siempre he sido así, luchar por esa persona que no quiero que se quede sin ser un profesional en la vida, porque no sabes lo que te puede pasar y ellas sabían. Hemos pasado por muchísimas cosas, yo quería levantar ese departamento con una institución hermosa, como es la de bomberos voluntarios.

¿Y cómo se construye autoridad en un ámbito que históricamente es masculino? Debe haber costado, ¿no?

- Y sigue costando, porque no pueden creer que una mujer haga una trayectoria tan grande. Después de la pandemia no se volvió a hacer, pero hacíamos congresos de mujeres. Porque en Argentina somos varias las mujeres dentro de una institución. La última vuelta que vinieron a San Juan éramos casi 700 mujeres bomberas de todo el país.

No solamente una de las pocas mujeres siendo presidente del cuartel, sino que manejando camiones. ¿Cómo te animás a hacer eso?

-Teníamos una camioneta de primer ataque, una Ford Ranger y andábamos, pero necesitábamos un móvil más pesado, un Volvo que tenemos de 10.000 litros de agua. Y cuando sale la emergencia, la adrenalina que te sale, no te das cuenta.

Nuestra comunidad de Albardón es especial, es hermosa. Amo ese departamento, amo cada uno de los habitantes de ese lugar porque respetan a mis bomberos. En todos los lugares que puedo hablar y conversar de mis bomberos soy como esa mamá que cuida a sus pollitos. Los chicos lo saben. Siempre en lo posible trato de cuidarlos, de protegerlos.

¿Y quién te protege a vos, Sonia? ¿Quién te sostiene o de dónde sacás esas fuerzas?

-Hace poco fuimos a apagar un incendio. Yo voy en el camión y mi bombero va con la línea tirando agua. Me gritan que había una vivienda en peligro, paso con el camión y mi bombero empieza a decirme: "Presi, se está prendiendo fuego el camión". Yo no coordinaba, porque voy manejando. Vos ves todo blanco de humo, no tenés buena visibilidad, entonces tenés que estar pendiente de la calle, los árboles, del cableado, un montón de situaciones más los bomberos. Siento que gritan vivienda y me hacen seña de que tengo que seguir transitando.

Cuando solicito por teléfono al municipio de Albardón que me manden un cisterna, controlando no quedarme sin agua para poder terminar de apagar ese incendio, en ese segundo me abre la puerta el bombero y me dice: "Baje Presi, se está prendiendo fuego el camión". No caí porque no vi llama, no vi nada. Los chicos me retiran, se sube uno, apaga el camión. Pero fue instantáneo, le quité las llaves y me las guardé en el bolsillo. Después reflexionaba y dije: "Qué tonta”, porque no lo tengo que hacer. Pero buscaba las llamas y nada.

Siempre tengo ese apoyo atrás. Nuestro presidente de la Federación, Sergio Cuello, y varios de los presidentes de otras instituciones, Pedro Medina, Javier Godoy, estuvieron conmigo ahí. Estuvieron conmigo y me decían, "Tranquila". Me sacaron, se llevaron el camión y me dejaron en el cuartel.

Cuando vos terminás toda la actividad nosotros hacemos defusing. El defusing es ´¿Qué te pasó?´, ´¿Cómo te sentiste?´, cuando estamos en el cuartel, y empezás a sacarte el uniforme, a respirar, a tomar agua y estamos todos sentados como los indios. Estaban todos abrazándome y lloraban conmigo porque les decía que me sentí grande. Como que esta actividad ya no está para mi edad, tengo 65 años.

Todos, no hubo uno que no me abrazara y me dijera, "No, presi, usted no se puede ir." Y bueno, acá sigo. Como que ese ese episodio pasó a un collage en la vida.

¿Todavía existen prejuicios de querer ser profesional? ¿No solo como bombera voluntaria, sino como presidente?

-Todavía hay un poco de prejuicio. Hago todo por mi cuartel, con decirte a mí no me gusta la cocina. Mis bomberos cuando hago la guardia, ellos me tienen que cocinar, y he hecho un curso de panificación, todo repostería. ¿Por qué lo hice? Porque quiero que mi cuartel tenga una cocina, una heladera. Entonces, todo lo que salga y pueda hacer, lo voy a hacer por ellos.

Si vos te das cuenta, una persona, ya sea hombre o mujer, es una persona está luchando por esa juventud. No solamente la juventud de Albardón, sino de la provincia. Somos una provincia que tiene unos bomberos voluntarios hermosos. Hermosos, porque tienen corazón y saben cómo trabajar.

¿Cómo funciona cuando alguien tiene una emergencia?

-Según el departamento que tenga bomberos voluntarios. En nuestro departamento tenemos un teléfono, 4911900. Pero tenemos tan buena relación con el 911 y con los bomberos de la policía, porque la distancia que tenés de un lugar a otro perjudica en el incendio.

No somos héroes, llegamos, pero llegás a que no sea tan grande la pérdida de ese material o de esa vivienda o de esa persona. Llegamos a auxiliar. Y muchas veces bomberos de la policía nos llaman, coordinamos y trabajamos juntos.

¿Alguna vez te pasó algo que haya sido lo más fuerte en todos estos años?

-Una lucha que seguimos hace mucho tiempo pechando y luchando es por nuestra ley de bombero voluntario.

Tenemos mucha historia atrás. Hubo una empresa grande en Albardón que, a raíz del viento Zonda hubo un descuido de una persona que prendió fuego y perjudicó esa empresa, donde quienes colaboraron fueron bomberos voluntarios.

Marcar el hecho de una historia no tiene significado dentro de nuestra institución. El voluntario, aparte de ser un profesional, el que conoce a ese voluntario sabe que sacrifica su merienda, su desayuno, su cena, su salida con la novia, estar con su madre, su padre. Sacrifica un montón de cosas por ayudar a una persona que no conoce.

¿Y reciben el agradecimiento de la gente?

-Muchísimas veces. Albardón es una ciudad que agradece tener bomberos voluntarios. Lo notamos cuando las abuelas aparecen con una jarra con agua, menta, limón, que saben que nos va a beneficiar. La gente es agradecida.

Ahora, vuelvo a repetir, si esta ley de bomberos saliera, ¿Sabes qué hace? Reconoce a cada uno de esos bomberos voluntarios. Nosotros vamos al hospital directamente, tenemos una intoxicación y vamos directamente al hospital, pero los chicos van a estar más contentos si tienen una obra social.

Llevamos muchos años pidiéndola y no es de este gobierno. Llevo 17 años peleando por esa ley y así todos los otros bomberos. Sí coordinamos con los bomberos de la policía, sí trabajamos en conjunto, trabajamos bien los dos. Si el funcionario hace ese reconocimiento a nuestros bomberos es la alegría para todos.

Que me hayas invitado a hacer esta entrevista, te lo agradezco porque es algo que era necesario, que los medios de comunicación se enteren de que no solo una mujer está pechando, sino que hay toda una comunidad atrás solicitando.

Si te digo familia, ¿Qué se te viene a la mente?

-Ay! qué es dolorosa. Hace 2 años que perdí a mi madre y a mi padre. Mi mamá un 25 de mayo, mi papá un 28 de agosto, poquito tiempo.

Y amor. Eso es lo que ellos nos enseñaron. Eso es lo que nos brindaron durante muchísimo tiempo.

Mi papá se murió detrás de mi mamá por tristeza y los hijos los extrañamos muchísimo. Y cuando nos juntamos los hermanos me pasa esto, lagrimas. Mis bomberos saben lo que yo sufro y me piden por favor que siga, porque llegar a esa institución para mí es recordar, porque mi papá puso un ladrillo en ese cuartel. Mi mamá puso una planta y así. Esto es familia, bomberos es familia.

¿Cómo ves el futuro o qué te gustaría?

-Nosotros por este sistema que tenemos ahora, después de la pandemia, hacemos muchos cursos virtuales. A nivel nación tenemos un sistema, y uno de esos cursos fue ¿qué harías vos después que salgas de un cuartel?

Se lo planteé a todo mi personal y les dije: "Yo voy a venir, aunque sean silla de ruedas, me voy a atar con cadenas y me van a llevar en la movilidad". Porque creo que eso no lo puedes olvidar. Tantas cosas que han pasado, tantos momentos, tantas alegrías.

Tengo chicos que han pasado por el cuartel que hoy en día son policías, pasan y me dicen, "Adiós, Presi. Hola, Presi." Y quedó el “Presi” en la vida de ellos.

¿Qué nos dirías de estas fotos?

-2 de junio. Día del bombero voluntario a nivel país. Y ese festejo es de nuestro cuartel.

¿Cómo la gente puede ayudar ese día o qué les gustaría tener ese día para ustedes?

-Lo tenemos. Hay chicas que van y llevan torta, galleta, jugo. El diputado Albagli de Albardón en el último festejo también nos llevó cosas. Muchos concejales del departamento también.

Y para finalizar, ¿qué le dirías a esa mujer que te está viendo y que quiere seguir tus pasos? ¿Mujer u hombre?

-Nosotros dentro de nuestra institución respetamos a la mujer y hacemos campañas contra el cáncer, porque estás inhalando demasiadas cosas y a nivel nación nos cuidan como bombero.

Todos los años hacemos inscripciones para que ingresen a nuestro cuartel personas que quieran colaborar con su comunidad. Tenemos un evento ahora, que es El Niño, y sé que mi comunidad de Albardón sabe que tiene profesionales que van a dar una mano.

Cuando vienen a inscribirse les fomento ese amor al prójimo. Cuando te colocás la camiseta de de bombero, se tiene que inflar el corazón. Te tiene que salir de adentro decir, "Che, yo lo hice. Yo estuve. Yo participo”. El bombero voluntario tiene un lema: primero yo, segundo yo. Porque la seguridad es lo primero. Con esa seguridad van a trabajar por la otra persona.