El viaje duró menos de 30 minutos, pero supieron aprovecharlo al máximo para mitigar los nervios . Fueron las Emprendedoras del Sol que se hicieron selfis y hasta bailaron reggaetón a bordo de l bus descapotable que este sábado 21 de noviembre las trasladó rumbo a la FNS para el anuncio oficial de la elegida Emprendedora Nacional del Sol 2026.

Alerta por viento: suspenden la Feria de la FNS este sábado, pero los shows centrales sí se hacen

Esta fue una de las actividades que se mantuvo este sábado, junto a los espectáculos nacionales del Estadio del Bicentenario , ya que por cuestiones climáticas se suspendió la segunda noche de la Feria Temática y se reprogramó para el lunes 23 de noviembre, con entrada gratuita.

El punto de encuentro fue la Catedral. De a una fueron llegando las Emprendedoras del Sol para abordar el bus descapotable, que llegó de la mano de DIARIO DE CUYO y de la Fundación Andesmar a San Juan, para trasladarla hasta el predio de la FNS. Y desde ese momento, las candidatas comenzaron a vivir una previa con entusiasmo y buena onda.

‘Y ahí llega, Rawwwwsonn’ dijeron al unísono las mujeres cuando arribó al lugar Silvia Martín, la Emprendedora de ese departamento que no dudó en saludar con la mano en alto y arrojar besos hacia el aire. En ese momento, arrancó la fiesta.

Las Emprendedoras subieron al bus que no arrancó de inmediato. Faltaba la candidata de Ullum . ‘Ya llegó la Bety’, grito una de las mujeres y comenzaron las palmas, gritos y silbidos para darle la bienvenida a su colega ullunera.

Ya en marcha hacia la FNS, explotó la alegría a bordo. Y Silvia Martín dio el puntapié. Comenzó a bailar reggaetón en el pasillo del bus al ritmo de la música que a todo volumen emanaba del parlante de 2.000 watts con el que los choferes ambientaron la movilidad.

En el trayecto, las Emprendedoras saludaron a toda la gente que estaba en la calle y a la que le llamó la atención el bullicio que provenía del bus. Algunos hombres les devolvieron el saluda a las candidatas, arrojándoles besos con la palma de sus manos.

El contingente llegó a destino, pero la fiesta continuó. Las Emprendedoras del Sol ingresaron a los camarines del Estadio para ser maquilladas y peinadas para uno de los eventos más esperados de sus vidas: el anuncio de quien fue electa Emprendedora Nacional del Sol 2026.