El Gobierno de San Juan y la organización del evento informaron que no abrirán los stands, patios de comidas ni escenarios locales durante esta jornada. Sin embargo, se mantienen los espectáculos en el Velódromo Vicente Chancay y los recitales en el Estadio del Bicentenario.

El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 comunicaron de manera oficial la suspensión de las actividades de la Feria previstas para este sábado 21 de noviembre, como medida preventiva ante el alerta meteorológica por fuertes vientos que rige en la provincia.

De acuerdo con el parte oficial, la decisión alcanza a todas las propuestas de la Feria correspondientes a la jornada de hoy, lo que incluye los patios de comidas y los espectáculos locales.

Asimismo, las autoridades confirmaron que la jornada ferial suspendida de este sábado será reprogramada para el próximo lunes 23 de noviembre, oportunidad en la que el público podrá asistir con entrada gratuita a partir de las 19:00 horas.

Qué pasa con los espectáculos principales de este sábado Pese a la suspensión de la feria, la organización ratificó que los shows centrales programados en los recintos cerrados y principales del predio se desarrollarán con normalidad, respetando el siguiente cronograma:

Velódromo Vicente Chancay: Se mantiene el espectáculo previsto a partir de las 21:00 horas (la apertura de puertas será a las 20:00 horas).