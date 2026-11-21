Pese a la suspensión del predio ferial por el mal tiempo, el transporte público funcionará sin costo desde las 19:30. El regreso está garantizado hasta que se retire el último espectador.

A pesar de los cambios en la programación obligados por las condiciones climáticas, los sanjuaninos que asistan a los espectáculos musicales de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) contarán con transporte público gratuito. Así lo confirmó oficialmente RedTulum, garantizando el traslado de ida y vuelta hacia el Estadio San Juan del Bicentenario.

La medida busca facilitar la movilidad del público luego de que la organización decidiera suspender la apertura del predio ferial debido al mal tiempo, manteniendo en pie únicamente la grilla de shows previstos dentro del estadio.

Horarios y funcionamiento del servicio gratuito Según informaron desde la red de transporte provincial, el operativo especial contará con dos franjas definidas para asegurar que ningún asistente quede sin movilidad:

Tramo de ida: Los colectivos hacia el Estadio del Bicentenario comenzarán a circular desde las 19:30 hasta las 23:00.

Tramo de regreso: El servicio de vuelta operará con normalidad y se mantendrá activo hasta que la última persona que asista a los espectáculos pueda abordar su unidad.