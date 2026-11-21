A pesar de los cambios en la programación obligados por las condiciones climáticas, los sanjuaninos que asistan a los espectáculos musicales de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) contarán con transporte público gratuito. Así lo confirmó oficialmente RedTulum, garantizando el traslado de ida y vuelta hacia el Estadio San Juan del Bicentenario.
La medida busca facilitar la movilidad del público luego de que la organización decidiera suspender la apertura del predio ferial debido al mal tiempo, manteniendo en pie únicamente la grilla de shows previstos dentro del estadio.
Horarios y funcionamiento del servicio gratuito
Según informaron desde la red de transporte provincial, el operativo especial contará con dos franjas definidas para asegurar que ningún asistente quede sin movilidad:
Tramo de ida: Los colectivos hacia el Estadio del Bicentenario comenzarán a circular desde las 19:30 hasta las 23:00.
Tramo de regreso: El servicio de vuelta operará con normalidad y se mantendrá activo hasta que la última persona que asista a los espectáculos pueda abordar su unidad.
Desde RedTulum destacaron que el objetivo principal de mantener este esquema especial es priorizar la seguridad vial y garantizar el acceso al transporte para todos los vecinos que decidan acercarse a disfrutar de la fiesta mayor de los sanjuaninos, acompañando la salida del público hasta el cierre total de la jornada.