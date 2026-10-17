"Lo de Pérez", la feria de arte que le puso más color al Parque de Mayo

El Parque de Mayo albergó este sábado por la tarde la primera edición de "Lo de Pérez" - Feria de Arte . Organizada por la Legislatura de San Juan como actividad de promoción del concurso "Mención de Honor Maestro Mario Pérez" , ofreció una jornada artística interactiva y comunitaria, con entrada libre y gratuita.

El arte sanjuanino se apodera del Parque de Mayo con la feria "Lo de Pérez"

Desde las 16:00 h, el espacio verde ubicado sobre la avenida 25 de Mayo, antes de Las Heras, se transformó en un dinámico escenario al aire libre, que también funcionó como llamador para los ocasionales transeúntes. La iniciativa, que nació con la premisa de visibilizar la diversidad de propuestas y consolidar un lazo directo entre los creadores locales y el público , cumplió ampliamente su objetivo.

En el recorrido, el público pudo ver trabajar a los artistas en vivo, tanto en caballetes como en esculturas; y también comprar pequeñas obras y objetos decorativos y utilitarios, en cerámica, vitrofusión y serigrafía, por ejemplo.

Flanqueado por el mural “El arte es identidad”, realizado por Lucas Sepúlveda y Lautaro Borges, el espacio habitado por artistas de San Juan exhibió también algunas iniciativas novedosas y curiosas.

Gonzalo Costella Moyano expuso una serie de pinturas inspiradas en la obra de Mario Pérez . Una de ellas es la que representó al país en el Mundial de Arte de Qatar. Admirador de la obra del recordado pintor rawsino, cuyo nombre lleva -a modo de homenaje- el certamen de Diputados; asegura que se enamoró de su arte sin saber quién era Pérez y, claramente, desconociendo que era comprovinciano; si bien después tuvo la oportunidad de interactuar con él.

Muy cerca, Leonardo Herrera moldeaba con gran habilidad sus atractivas esculturas, en las que usa material reciclado y pastas varias. Referente de un taller de escultura y artista autodidacta, trabaja en el municipio de Rawson hace más de una década y ha participado en la realización de carros para la Fiesta del Sol.

Los "cuadros multisensoriales" de Azul Fernández propusieron una experiencia novedosa: ingresar a una pequeña carpa llena de obras que se podían “mirar, tocar, escuchar y sentir”.

En otro rincón de la feria, otros jóvenes se medían en la competencia Mucho Tag. Con aerosoles, sobre un gran bastidor cubierto con plástico transparente, y a partir de una palabra consigna, los participantes concursaban por el mejor graffiti. Con el público como jurado, estuvo organizado por DRMS Graffiteros.

Responsable de la galería virtual de artistas sanjuaninos Arte de San Juan, Pablo Yamamoto llevó una actividad interactiva inédita. A través de visores 3D, los visitantes recorrían un sector del parque tal como si estuvieran en la exposición que se llevó a cabo en febrero pasado en la Estación San Martín, que él se ocupó de registrar con fotos en 360°.

De forma paralela, los asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse a los puestos informativos para consultar todos los detalles y bases sobre el Concurso Mención de Honor Maestro Mario Pérez, cuya convocatoria continúa abierta hasta el 30 de octubre para los artistas provinciales.