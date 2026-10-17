Matilda, la hija de Luciana Salazar, presentó a Palito Ortega en su show del Teatro Ópera

El Teatro Ópera vivió una noche cargada de emoción. Palito Ortega ofreció este viernes un show multitudinario en el que repasó sus grandes clásicos , pero hubo un momento que se llevó el cariño del público: la aparición de Matilda , la hija de Luciana Salazar , encargada de abrir el concierto y presentar al cantante, que es su tío abuelo por estar casado desde hace décadas con Evangelina Salazar , tía de la modelo.

Entre aplausos, la nena tomó el micrófono, se presentó y contó, con una sonrisa, que el propio Palito la había invitado para que lo anunciara y que casi no podía con la alegría. Después dio paso al artista, y la sala estalló en una ovación , acompañada por música de fondo.

El vínculo entre ambos también quedó retratado detrás de escena . En una foto tomada en el camarín, Matilda posó con Palito, vestido con un traje blanco, que la abrazaba por detrás. La imagen se publicó con un mensaje de admiración hacia el cantante y un emoji de corona. Otra postal mostró a Evangelina Salazar , madrina de la nena, acomodándole el pelo antes de salir a escena, bajo la leyenda “Madrina y ahijada”.

Luciana Salazar compartió en sus redes distintos momentos del espectáculo: Palito interpretando “La Felicidad” con el público acompañándolo, y un fragmento de otra de sus canciones, con la letra proyectada en la pantalla. También difundió el instante en que el cantante y Evangelina compartieron el escenario, abrazados , mientras detrás se proyectaban fotos de su casamiento, entre ellas una en blanco y negro. Lo acompañó con un “Los amo”.

La familia estuvo presente en la sala. Asistieron Julieta y Rosario, hijas del artista, su nieto Dante Ortega y Marcelo Polino, padrino de Matilda.

El show se dio en un contexto sensible para los Ortega. El lunes 12 de octubre, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega, hijo del cantante, apenas 27 días después de casarse por civil en San Isidro. La conductora comunicó la decisión en sus historias de Instagram, con un mensaje en el que habló del dolor de poner fin a una relación de seis años. Al día siguiente, Emanuel reconoció que no estaba bien y pidió que se respetara la privacidad de un momento que definió como triste.

Palito Ortega, consultado por el tema al recibir un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Martín Fierro de la Música 2026, prefirió no hablar y se mostró agradecido por la distinción. Su hermano Martín Ortega contó que la noticia sorprendió a toda la familia y que la prioridad es el bienestar de Emanuel.