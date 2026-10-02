La Libertad Avanza pidió excluir a Juan Grabois de Diputados tras el escándalo en comisiones

La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto para excluir de la Cámara de Diputados a Juan Grabois, legislador de Unión por la Patria , por presunto “desorden de conducta”.

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La iniciativa surgió después del fuerte cruce que mantuvo el miércoles con representantes del oficialismo durante un plenario de comisiones en el que se debatía un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía nacional.

El texto lleva la firma de la diputada Silvana Giudici y cuenta, según el bloque, con el respaldo de toda la bancada oficialista. La legisladora fundamentó el pedido en los episodios ocurridos durante la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que terminó interrumpida en medio de los enfrentamientos verbales.

En los fundamentos , Giudici sostuvo que Grabois insultó reiteradamente a las autoridades del plenario, a otros diputados y a los presentes, y que sus expresiones derivaron en una confrontación que impidió continuar con el trabajo parlamentario.

Según la reconstrucción incluida en el proyecto, el diputado de Unión por la Patria interrumpió a los gritos el uso de la palabra y luego avanzó en dirección al legislador oficialista Gerardo Huesen, en una actitud que Giudici describió como de intimidación física. Otros diputados debieron intervenir para evitar que la situación escalara.

El documento también señaló que Grabois se dirigió a Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la expresión “tontita”. Cuando el titular del plenario, Carlos Zapata, le solicitó que se disculpara, el legislador respondió: “La estoy describiendo, no la estoy insultando”.

La situación continuó después de que le cortaran el micrófono. De acuerdo con el relato incorporado al pedido de exclusión, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien finalmente dio por terminada la reunión.

Horas más tarde, el diputado publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó duramente a los legisladores oficialistas y los acusó de entregar la soberanía nacional. Giudici incorporó esa publicación a los fundamentos de su iniciativa y argumentó que los hechos no constituían solamente un exceso verbal durante una discusión política.

“No estuvimos ante un exceso al calor del debate, sino ante una estrategia deliberada de atropello e interrupción del trabajo legislativo”, sostuvo la diputada en el texto.

Qué dice la Constitución sobre la exclusión de un diputado

El proyecto se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara puede, con el voto de dos tercios de sus integrantes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y excluirlo de su seno.

Giudici argumentó que los hechos denunciados excedieron los límites del intercambio parlamentario y afectaron el funcionamiento de las comisiones. “Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, afirmó.

La iniciativa constituye un pedido de exclusión, por lo que su presentación no implica que Grabois haya sido apartado de la Cámara. Para que la medida prospere, deberá reunir la mayoría especial que establece la Constitución.

Los antecedentes que citó La Libertad Avanza

En los fundamentos también se mencionaron dos episodios previos protagonizados por legisladores. Uno ocurrió el 26 de agosto, durante una sesión vinculada con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando el diputado Aldo Leiva mantuvo un altercado con el oficialista Nicolás Mayoraz y otros integrantes del cuerpo.

El segundo antecedente corresponde a Florencia Carignano, contra quien se presentó el 20 de febrero un proyecto de exclusión por los incidentes ocurridos durante la sesión del día anterior. En aquella oportunidad, desde La Libertad Avanza la acusaron de haber desconectado micrófonos y otros dispositivos del recinto.

Con esta nueva presentación, el oficialismo busca que la Cámara analice la conducta de Grabois a partir de las facultades disciplinarias previstas en la Constitución. El desenlace dependerá del tratamiento parlamentario y de los votos que consiga reunir la propuesta.