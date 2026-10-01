    • 1 de octubre de 2026 - 12:07

    LLA trae a San Juan a Luis Palomino: impulsará el espacio "Abogacía por la libertad" en la elección del Consejo de la Magistratura

    LLA trae a San Juan a Luis Palomino: impulsará el espacio Abogacía por la libertad en la elección del Consejo de la Magistratura

    LLA trae a San Juan a Luis Palomino: impulsará el espacio "Abogacía por la libertad" en la elección del Consejo de la Magistratura

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    El concejal de La Libertad Avanza de Vicente López y candidato de la lista “Abogacía por la Libertad”, Dr. Luis Alberto Palomino, visitará San Juan este sábado 3 de octubre, en el marco de la campaña nacional para las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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    Palomino, quien encabeza la lista libertaria para la elección del estamento de abogados, mantendrá durante su visita distintos encuentros con profesionales del Derecho y referentes de La Libertad Avanza en la provincia. La elección nacional se realizará el próximo 20 de octubre, y podrán participar abogados y abogadas con matrícula federal activa.

    La lista “Abogacía por la Libertad” se presenta como una alternativa dentro de la elección nacional y es encabezada por Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese municipio.

    El Consejo de la Magistratura cumple funciones centrales dentro del sistema judicial nacional, entre ellas intervenir en los concursos para cubrir cargos de magistrados, tramitar procedimientos disciplinarios y participar en procesos vinculados con la remoción de jueces. Los representantes electos ejercerán durante el período 2026-2030.

    AGENDA DE ACTIVIDADES EN SAN JUAN

    12:00 hs.-Llegada a la provincia y encuentro con la prensa, donde brindará declaraciones y dialogará con los medios locales sobre distintos temas de actualidad.

    Lugar: Sede la Libertad Avanza, Av. Libertador Gral. San Martín 1339 Oeste Capital.

    13:30hs. — Almuerzo.

    15:30hs. — Reunión de trabajo y encuentro con abogados y profesionales del Derecho de La Libertad Avanza.

    Lugar: Desfachatados Wine Bar Calle Ameghino 102 sur Capital.

    16:30hs. — Visita al Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento.

    Calle Sarmiento 21sur Capital .

    Durante su paso por San Juan, Palomino abordará junto a los profesionales locales los principales desafíos de la abogacía y la importancia de la representación del sector en el Consejo de la Magistratura de la Nación, de cara a los comicios del 20 de octubre.

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