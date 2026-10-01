    • 1 de octubre de 2026 - 13:14

    Patricia Bullrich, sobre sus críticas al Gobierno: "Yo planteo las preocupaciones de los argentinos"

    Así lo expresó la senadora nacional en una conferencia en el Coloquio de IDEA.

    Bullrich, sobre sus críticas al Gobierno: Yo planteo las preocupaciones de los argentinos

    Bullrich, sobre sus críticas al Gobierno: "Yo planteo las preocupaciones de los argentinos"

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    La senadora y jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que sus planteos críticos sobre el rumbo económico del Gobierno están vinculados a las “preocupaciones de los argentinos”.

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    Bullrich lo dijo durante una conferencia de prensa que brindó antes de su presentación en el Coloquio de IDEA, donde llegó acompañada de una reducida comitiva cerca del mediodía marplatense.

    “Yo creo que planteo aquellas situaciones, temas, y preocupaciones de los argentinos en este momento; de las empresas”, inició Bullrich ante un auditorio casi colmado expectante de su palabra.

    En esa línea, la representante de la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara alta siguió: “Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquel aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina”.

    “No lo miraría en contradicción con (el Gobierno), sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico. Creo que es lo correcto para quien quiere representar a una parte importantísima de la electorado”, remató.

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