Javier Milei puso a San Juan como ejemplo ante inversores en París y destacó el bono de US$600 millones

El presidente Javier Milei destacó a San Juan como una referencia ante inversores internacionales durante su exposición en la Argentina Week que se desarrolla en París. Frente a empresarios y referentes de compañías globales, mencionó el desarrollo de la minería provincial y la reciente colocación del Bono San Juan por US$600 millones , concretada por el gobierno de Marcelo Orrego.

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El mandatario sanjuanino participó este jueves del encuentro realizado en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , donde también estuvieron funcionarios nacionales, otros gobernadores y representantes de grandes empresas. La jornada tuvo como eje la presentación de oportunidades de inversión y las condiciones para el crecimiento de distintos sectores de la economía argentina.

Durante su discurso, Milei agradeció la presencia de los gobernadores que viajaron a Francia y destacó la participación de mandatarios de distintos espacios políticos. En ese marco, puso el foco en las oportunidades que ofrecen las provincias y mencionó a San Juan a partir de su actividad minera y del acceso reciente a los mercados internacionales de crédito .

La colocación del bono provincial por US$600 millones se convirtió en uno de los principales argumentos de la delegación sanjuanina durante la Argentina Week. Orrego ya había utilizado ese resultado como carta de presentación ante empresarios y funcionarios durante las primeras actividades de la misión en París.

Otro de los ejes señalados durante la jornada fue la minería , una de las principales apuestas de San Juan para captar inversiones. Según información difundida por el Gobierno provincial, la provincia concentra seis proyectos mineros que acumulan solicitudes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$33.000 millones .

Milei también hizo referencia durante su exposición a los cambios en el marco regulatorio de la actividad minera y al impacto que, según planteó, tuvieron sobre las decisiones de inversión. Entre los temas mencionados estuvo la adecuación de la Ley de Glaciares, una cuestión especialmente relevante para San Juan por el desarrollo de sus proyectos metalíferos.

La agenda de Orrego en París

Además de participar del plenario central junto al Presidente, Marcelo Orrego mantiene una agenda propia con empresarios y funcionarios durante su estadía en Francia. Uno de los encuentros previstos es con Gary Nagle, CEO global de Glencore, compañía que desarrolla en San Juan el proyecto cuprífero Pachón.

La agenda provincial también incluye reuniones vinculadas con minería, energía y otros sectores productivos. El objetivo es presentar las oportunidades de inversión de San Juan y profundizar contactos con empresas internacionales interesadas en proyectos de largo plazo.

La Argentina Week continuará este viernes 2 de octubre con mesas sectoriales dedicadas, entre otros temas, a economía del conocimiento, agroindustria, energía y minería. En ese marco, Orrego fue invitado a participar como expositor en la mesa dedicada a Energía y Minería, además de intervenir en otros espacios para presentar la matriz productiva sanjuanina.

El encuentro internacional, que se desarrolla en París desde el 30 de septiembre, reúne a funcionarios argentinos, gobernadores y empresarios de distintos sectores con el objetivo de mostrar oportunidades de inversión y promover proyectos en el país. Entre los empresarios anunciados para las distintas actividades se encuentran Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Gary Nagle, de Glencore; Héctor Grisi, de Santander; Margarita Louis-Dreyfus y Horacio Marín, de YPF.