Milei dijo en París que tiene una "bazuca" de USD 75.000 millones para enfrentar "intentos desestabilizadores"

El presidente Javier Milei aseguró en París que el Gobierno cuenta con una “bazuca” de USD 75.000 millones para afrontar eventuales tensiones financieras durante 2027 y cuestionó a sectores de la oposición a los que vinculó con posibles intentos de desestabilización. El mandatario realizó las declaraciones durante su exposición ante empresarios, banqueros e inversores en el marco de la Argentina Week .

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Milei sostuvo que el Gobierno tiene herramientas para atravesar el escenario electoral del próximo año y afirmó que está preparado para enfrentar lo que definió como “intentos desestabilizadores y golpistas” . En ese contexto, presentó la cifra de USD 75.000 millones como el respaldo financiero con el que, según su exposición, contará la Argentina para afrontar eventuales episodios de volatilidad.

Durante su presentación, el Presidente explicó que ese monto contempla distintos instrumentos y recursos financieros. Según detalló, incluye USD 20.000 millones adquiridos por el Banco Central , USD 15.000 millones vinculados con la posición de futuros y otros USD 40.000 millones correspondientes a swaps, repartidos entre acuerdos con Estados Unidos y China. A esa estimación agregó el resultado de la balanza comercial y el eventual ingreso de capitales.

Con ese escenario, Milei buscó transmitir previsibilidad a los inversores de cara a las elecciones de 2027. El mandatario sostuvo que el Gobierno tendrá herramientas suficientes para atravesar posibles períodos de tensión y afirmó que ya enfrentó situaciones similares durante su gestión.

Además, invitó a los inversores a apostar por la Argentina en el actual contexto. Según planteó durante su discurso, hacerlo después de que el país alcance el denominado investment grade podría significar llegar más tarde a una eventual etapa de mayores inversiones.

Milei volvió a proyectar un 2028 de fuerte crecimiento

El Presidente también reiteró una de las principales proyecciones que había planteado días atrás ante inversores en Nueva York: si su Gobierno consigue la reelección en 2027, “2028 será el mejor año económico de la historia”. Milei vinculó esa expectativa con la continuidad de su programa y con una aceleración de las inversiones en sectores como energía, minería y Vaca Muerta.

En París, además, defendió los resultados que atribuye a su administración. Aseguró que la Argentina busca convertirse en “el país más pro mercado de Occidente” y planteó como objetivo avanzar hacia mayores niveles de libertad económica.

El mandatario repasó también el escenario económico que, según su descripción, encontró al asumir. Afirmó que existía un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y otros diez puntos en el Banco Central, además de pasivos remunerados y deuda financiera en pesos con vencimientos concentrados.

Críticas al kirchnerismo y mensaje electoral

La exposición tuvo además un fuerte componente político. Milei cuestionó al kirchnerismo y sostuvo que su espacio tiene posibilidades de mantener el rumbo económico después de las elecciones de 2027. En su discurso también vinculó una eventual reelección con la posibilidad de avanzar con mayor respaldo legislativo.

El Presidente sostuvo que su espacio había obtenido una diferencia de 17 puntos sobre la segunda fuerza en las elecciones legislativas de octubre, según el balance que realizó ante los inversores, y planteó que una repetición de ese resultado en 2027 permitiría ampliar el control oficialista en el Congreso.

Milei también proyectó que, al finalizar su actual mandato, la economía argentina acumulará un crecimiento superior a 16 puntos, mientras que comparó esa cifra con una expansión promedio inferior al 6% en los países de la OCDE. Según el Presidente, ese desempeño equivaldría a entre tres y cuatro veces el promedio histórico argentino.

Argentina Week: gobernadores e inversores en París

La exposición de Milei se produjo durante la Argentina Week, una iniciativa que reunió en París a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de distintos sectores. El encuentro busca mostrar oportunidades de inversión en el país, con especial atención en Vaca Muerta, minería, agroindustria, energía, tecnología y finanzas.

Entre los integrantes de la delegación argentina se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto con otros 12 mandatarios provinciales. También participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios.

Las actividades centrales se desarrollan en la sede de la OCDE, donde están previstas exposiciones y anuncios vinculados con inversiones. El Gobierno busca, en ese marco, presentar ante empresarios europeos los proyectos y oportunidades que ofrece la Argentina.