Javier Milei: "El año próximo habrá que elegir entre el modelo de la prosperidad y el de la decadencia"

Conectado por zoom desde París, el mandatario nacional se dirigió a los principales empresarios del país y advirtió sobre el rumbo económico de cara al próximo año.

Al disertar este miércoles de forma virtual desde París, Francia, en el marco de la "Argentina week", el presidente Javier Milei participó del 62° Coloquio de IDEA. Ante los principales empresarios del país, el mandatario aseguró que de cara al próximo año la sociedad tendrá que definir el rumbo económico y político: "Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable".

Durante la entrevista realizada por el periodista José Del Río y tras ser presentado por el CEO del Grupo Galicia y presidente del evento, Fabián Kon, el jefe de Estado defendió los resultados de su gestión y sostuvo que cumplió sus promesas de campaña "a mitad del período".

Claves del discurso ante los empresarios Pide paciencia y promete acelerar reformas: El mandatario explicó que los procesos de crecimiento económico "no son instantáneos" y demandan tiempo, aunque ratificó que su programa apunta a seguir creciendo. Además, prometió que si gana las elecciones en 2027 va a "redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer mucho más".

Críticas a la oposición: Al analizar las variables políticas, Milei apuntó contra los sectores opositores a los que calificó como "la máquina de impedir". Señaló que enfrente hay un grupo de personas "dispuesto a romper todo" y que no tiene problemas en atentar contra la estabilidad.

La motosierra sigue vigente: Consultado sobre el nivel de recorte del gasto público, Milei fue categórico al afirmar que "la motosierra sigue funcionando". Sostuvo que el objetivo es avanzar en la "revolución de los seguros" para continuar reduciendo el peso del Estado y bajar los impuestos.