Milei aseguró en París que si es reelecto "2028 será el mejor año económico de la historia"

Javier Milei volvió a ponerle una fecha concreta a su expectativa económica. Durante su exposición en la Argentina Week de París, el presidente sostuvo que, si su Gobierno consigue la reelección en 2027, “2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia” y aseguró que ese escenario se reflejaría tanto en los mercados financieros como en la economía real.

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La afirmación fue realizada ante empresarios e inversores europeos en el Château de la Muette, sede de la OCDE , donde el mandatario buscó presentar oportunidades de inversión en sectores como energía, minería y agroindustria. Según su proyección, esas actividades acelerarían su expansión durante un eventual segundo mandato y se sumarían capitales de otros sectores que todavía no desembarcaron en el país.

No es la primera vez que Milei plantea ese escenario. Una semana atrás había realizado una afirmación similar ante inversores en el Economic Club de Nueva York, condicionando nuevamente su pronóstico económico al resultado de las elecciones presidenciales de 2027.

Durante el discurso, Milei sostuvo que quienes ingresen anticipadamente al mercado argentino podrían obtener mayores beneficios si posteriormente mejora la calificación crediticia del país. “El momento de apostar por la Argentina es ahora”, afirmó ante los empresarios presentes en París.

El presidente también recordó que, según datos mencionados por el propio Gobierno, la anterior Argentina Week realizada en Nueva York había dejado anuncios de inversión por más de USD 16.000 millones y expresó su expectativa de que la misión francesa iguale o supere ese volumen.

Parte de su exposición estuvo destinada a destacar las posibilidades de Vaca Muerta, la minería y el agro, además de mencionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta para atraer capitales de largo plazo. En particular, remarcó el potencial argentino en cobre, litio, uranio y energía.

Milei habló de una “bazuca” de USD 75.000 millones

Otro de los pasajes de mayor impacto llegó cuando el mandatario se refirió al escenario electoral de 2027. Milei aseguró que el Gobierno pasó buena parte de 2026 preparándose financieramente para afrontar eventuales períodos de volatilidad y utilizó la expresión “bazuca de dólares” para describir esa estrategia.

Milei dijo en París que tiene una bazuca de USD 75.000 millones para enfrentar intentos desestabilizadores

Según detalló, ese esquema estaría compuesto por USD 20.000 millones de compra de reservas, USD 20.000 millones correspondientes al swap con Estados Unidos, otros USD 20.000 millones del swap con China y USD 15.000 millones disponibles en posiciones de futuros. Esas cifras, que suman USD 75.000 millones, fueron presentadas por el presidente como herramientas disponibles frente a eventuales tensiones cambiarias o financieras.

Milei vinculó esa preparación con lo que definió como posibles “maniobras desestabilizadoras” durante los períodos electorales. Esa caracterización corresponde a la interpretación política expresada por el mandatario durante su discurso.

La apuesta económica para un segundo mandato

El presidente también sostuvo que una eventual reelección podría permitir que Argentina alcance la categoría de investment grade durante un segundo mandato, algo que —según su planteo— reduciría el riesgo país, bajaría las tasas de interés y favorecería nuevas inversiones.

A partir de ese escenario, proyectó tasas de crecimiento de entre 7% y 8% per cápita durante varios años, además de una mejora de los salarios reales y una reducción adicional de la pobreza. Se trata de proyecciones formuladas por Milei y condicionadas tanto a la continuidad de su programa económico como al resultado electoral de 2027.

Tras el discurso, Milei se reunió con los gobernadores y autoridades provinciales que viajaron a París. Entre ellos estuvo Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, junto con mandatarios de Neuquén, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Chubut, Catamarca, Jujuy, Chaco, Santa Cruz y Corrientes.

La agenda presidencial en Francia continuará con encuentros con empresarios y una reunión bilateral con Emmanuel Macron, en una misión cuyo eje declarado es captar inversiones europeas para distintos sectores productivos de Argentina.