Milei llegó a París y compartirá con Orrego y otros gobernadores el Argentina Week: a qué hora arranca la agenda

Javier Milei llegó este miércoles a París para participar de la segunda edición de la Argentina Week, una misión oficial que reunirá hasta el viernes a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y referentes de grandes empresas argentinas y europeas. Entre quienes forman parte de la delegación se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , que llevará a Francia una agenda fuertemente vinculada con la minería, la energía y la búsqueda de inversiones.

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El vuelo presidencial arribó alrededor de las 13, hora argentina , y la primera actividad oficial está prevista apenas una hora después. A las 14 comenzará un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina en París , donde se reunirán ministros, gobernadores y empresarios. Está previsto que allí intervengan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía francés, Roland Lescure.

La parte central del encuentro, sin embargo, comenzará el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) . El eje será “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”, con exposiciones sobre macroeconomía, energía, minería, agro, comercio, salud y biotecnología.

El discurso central del presidente está previsto para este jueves a las 5:30, hora argentina . Antes y después habrá intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y ejecutivos de grandes compañías internacionales.

Durante esa misma jornada, Milei tiene programado un encuentro a puertas cerradas con los mandatarios que viajaron a París , entre ellos Orrego, además de una reunión paralela con un grupo de empresarios. El cronograma difundido hasta ahora no precisa el horario de esas dos reuniones.

A las 13:50, hora argentina, el presidente se trasladará al Palacio del Elíseo para mantener una reunión privada con Emmanuel Macron. A las 15 está prevista una recepción del mandatario francés para la delegación argentina.

Orrego y una agenda con foco en la minería

La presencia sanjuanina no se limitará al gobernador. También participan el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y representantes vinculados con proyectos de cobre de la provincia. Diario de Cuyo confirmó además la participación de referentes de Los Azules y Glencore, dos actores directamente relacionados con el desarrollo cuprífero sanjuanino.

Durante el jueves habrá bloques específicos sobre energía y minería, mientras que el viernes la atención para San Juan se trasladará especialmente a la sede de la Agencia Internacional de Energía. Allí se desarrollará una jornada dedicada a energía, minerales críticos y sector nuclear, uno de los espacios que la delegación provincial buscará aprovechar para presentar oportunidades ante potenciales inversores.

Entre los ejecutivos presentes estará Gary Nagle, CEO de Glencore, compañía vinculada al proyecto Pachón, quien participará de los espacios empresariales del encuentro. Para el viernes está prevista además la exposición de Michael Meding, referente de Los Azules, dentro de un panel sobre tendencias globales en energía y minería, inversiones y posicionamiento argentino en el mapa energético internacional.

La apuesta de Orrego apunta a utilizar la misión como una nueva vidriera para los proyectos sanjuaninos. Antes del viaje, el gobernador había señalado que buscaba mostrar una provincia con oportunidades de inversión y había remarcado que su prioridad pasa por captar capitales capaces de generar empleo.

Los horarios clave de la Argentina Week

La agenda conocida hasta ahora, expresada en hora argentina, tiene como principales puntos:

Miércoles 30, 14:00: cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina en París.

cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina en París. Jueves 1, 05:30: discurso de Javier Milei en la sede de la OCDE.

discurso de Javier Milei en la sede de la OCDE. Jueves 1: reunión de Milei con los mandatarios de la delegación y encuentro con empresarios, todavía sin horario informado.

reunión de Milei con los mandatarios de la delegación y encuentro con empresarios, todavía sin horario informado. Jueves 1, 13:50: bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Jueves 1, 15:00: recepción de Macron a la delegación argentina.

recepción de Macron a la delegación argentina. Viernes 2: actividades sectoriales sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, con participación sanjuanina.

actividades sectoriales sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, con participación sanjuanina. Viernes 2, 09:30: actividad del Paris Economic Forum.

actividad del Paris Economic Forum. Viernes 2, 10:00: entrega de una distinción a Milei en el foro económico.

entrega de una distinción a Milei en el foro económico. Viernes 2, 18:00: partida de la comitiva hacia Buenos Aires.

Para San Juan, uno de los momentos de mayor interés será el viernes, cuando la discusión sobre minerales críticos vuelva a poner al cobre en el centro de la agenda. Orrego, Perea y representantes de proyectos provinciales participarán de una misión en la que la minería aparece como uno de los principales sectores con los que Argentina busca captar inversiones internacionales.