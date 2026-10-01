El vicepresidente de Estados Unidos vendrá a Argentina en noviembre y se reunirá con Milei

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , visitará Argentina durante noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada , según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno argentino. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional por América Latina.

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Por el momento no se informó qué día llegará Vance ni cuál será el cronograma completo. Desde Nación señalaron que, en principio, la estadía contemplaría entre dos y tres días de actividades , aunque la única reunión confirmada hasta ahora es el encuentro con Milei. Tampoco fueron anunciados todavía los otros países que integrarán la gira.

La visita se producirá en medio de una agenda bilateral que durante los últimos meses sumó negociaciones en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad . Argentina y Estados Unidos también mantienen conversaciones vinculadas con inversiones, infraestructura, transporte, minerales críticos y tecnología.

Uno de los asuntos pendientes es la implementación del acuerdo comercial entre ambos países. La Casa Rosada busca avanzar administrativamente en aquellos puntos que no requieren intervención legislativa, mientras continúan las conversaciones sobre aspectos que dependen del Congreso estadounidense.

La agenda definitiva de Vance todavía está en elaboración y no se confirmó si durante su paso por Buenos Aires habrá anuncios, firma de acuerdos o reuniones con otros funcionarios argentinos .

La primera visita de un vicepresidente estadounidense desde 2017

Será una de las visitas políticas de mayor nivel de Estados Unidos a Argentina en los últimos años. El antecedente inmediato ocurrió en 2017, cuando el entonces vicepresidente Mike Pence llegó al país durante el primer mandato de Donald Trump y mantuvo una reunión con Mauricio Macri.

Vance ya tuvo contacto con Milei durante la visita oficial del mandatario argentino a Washington en octubre de 2025. Ahora el encuentro se producirá en Buenos Aires, en un momento en que Milei mantiene una relación estrecha con la administración de Donald Trump.

Noviembre tendrá además otra visita internacional de alto nivel: entre el 8 y el 11 llegará a Argentina el papa León XIV, quien también será recibido por Milei en la Casa Rosada. Por eso, las áreas diplomáticas y de seguridad deberán coordinar operativos especiales durante ese mes.