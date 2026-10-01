Una mujer condenada a muerte sobrevivió a un fallido intento de ejecución en Estados Unidos

Christa Pike , una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee por un asesinato cometido en 1995, sobrevivió al intento de ejecución mediante una inyección letal después de recibir dos dosis de pentobarbital. Tras el procedimiento, fue trasladada en ambulancia desde la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, hasta un centro médico.

Condenaron a cinco integrantes del Ejército por la muerte de un aspirante de 19 años durante una práctica de tiro

El caso generó una situación inédita para las autoridades penitenciarias del estado. Según los abogados de Pike y los periodistas que presenciaron el procedimiento desde una sala contigua, la mujer continuó respirando después de recibir las dos dosis y llegó a escucharse que roncaba dentro de la cámara de ejecución .

La ejecución comenzó después de una jornada marcada por distintas decisiones judiciales. Un tribunal federal de apelaciones había suspendido el procedimiento aproximadamente una hora antes de la hora prevista, pero posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que Tennessee avanzara con la ejecución .

Una vez iniciado el procedimiento, Pike permaneció consciente durante parte de la secuencia. Los testigos señalaron que levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios si era normal sentir de determinada manera el brazo donde se había colocado la vía. La segunda dosis de pentobarbital fue administrada alrededor de las 20.26 , pero la mujer continuó con vida.

Los periodistas que se encontraban en el lugar escucharon posteriormente respiraciones y ronquidos. Cerca de las 20.53, el micrófono dejó de transmitir los sonidos provenientes de la cámara y poco después los medios fueron retirados del establecimiento. Pike fue finalmente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El Departamento Correccional de Tennessee aseguró que se siguió cada paso del protocolo de ejecución aprobado por las autoridades y sostuvo que el procedimiento vigente no contempla intervenciones adicionales después de las dosis establecidas.

Tennessee suspendió las ejecuciones previstas para 2026

Después del episodio, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones programadas en el estado para lo que resta de 2026. La única ejecución que todavía figuraba en el calendario era la de Gary Wayne Sutton, prevista para el 3 de diciembre.

El mandatario sostuvo que la aplicación de las condenas de muerte debe realizarse de acuerdo con la ley y de manera efectiva, y pidió una revisión exhaustiva de lo ocurrido durante el procedimiento contra Pike.

El episodio constituye además el segundo intento de ejecución fallido en Tennessee durante 2026. En mayo, las autoridades habían cancelado la ejecución de Tony Carruthers después de que el equipo encargado del procedimiento no lograra colocar una vía intravenosa durante más de una hora.

Por qué Christa Pike estaba condenada a muerte

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conocía del centro de capacitación laboral Job Corps de Knoxville. El crimen ocurrió en enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años.

De acuerdo con la acusación, Pike y su novio, Tadaryl Shipp, llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa, donde la joven fue atacada y asesinada. Ambos fueron declarados culpables, aunque Pike recibió la pena de muerte y Shipp fue condenado a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El caso tuvo amplia repercusión por la violencia del crimen y por las circunstancias en las que ocurrió. Pike permaneció casi tres décadas en el corredor de la muerte antes del intento de ejecución de esta semana.

Los últimos recursos de la defensa

Antes de la ejecución, los abogados de Pike habían presentado distintos recursos para intentar detener la aplicación de la pena. Entre sus argumentos señalaron que durante el juicio no se habían considerado de manera suficiente los abusos y situaciones de violencia que la mujer habría sufrido durante su infancia y adolescencia.

La defensa también reclamó que el procedimiento de ejecución no continuara y sostuvo que su clienta estaba atravesando un sufrimiento innecesario. Después de que sobreviviera a las dos dosis de pentobarbital, los abogados volvieron a recurrir ante la Justicia para solicitar atención médica y frenar cualquier nuevo intento.

Por ahora, Pike continúa condenada a muerte, pero no existe una nueva fecha de ejecución mientras las autoridades investigan lo ocurrido durante el fallido procedimiento.