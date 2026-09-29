Quién es Christa Pike, la primera mujer que Tennessee ejecutará en más de 200 años

Christa Gail Pike está a horas de convertirse en la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de dos siglos. La condenada, actualmente de 50 años, tiene prevista su ejecución mediante inyección letal este miércoles 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, después de que el gobernador Bill Lee rechazara el pedido de clemencia presentado por sus abogados.

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El caso volvió a ocupar el centro de la atención en Estados Unidos no solamente por la excepcionalidad de que una mujer sea llevada a la cámara de ejecución, sino también porque Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen por el que fue sentenciada a muerte. Su defensa sostiene que durante el juicio no fueron considerados adecuadamente antecedentes de abuso, trauma y problemas de salud mental, mientras que la familia de la víctima respalda el cumplimiento de la condena.

La última posibilidad de frenar el procedimiento se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos , donde sus abogados presentaron un pedido de suspensión de último momento. Hasta este martes, la ejecución seguía programada.

Pike fue declarada culpable por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años , ocurrido el 12 de enero de 1995 en Knoxville. Ambas participaban del programa de formación laboral Job Corps y se conocían previamente. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Pike creía que Slemmer estaba interesada en su entonces novio, Tadaryl Shipp , y los fiscales atribuyeron el ataque a los celos.

Christa Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, cuando tenía 18 años.

Aquella noche, Pike, Shipp y una tercera joven, Shadolla Peterson, llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Allí la víctima fue golpeada y atacada durante un período prolongado hasta morir. Los registros judiciales determinaron que se trató de un homicidio acompañado de torturas, uno de los agravantes utilizados posteriormente para imponer la pena capital.

Colleen Slemmer tenía 19 años cuando fue asesinada en Knoxville, Tennessee, en enero de 1995.

Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson fueron las tres personas involucradas en el crimen de Colleen Slemmer ocurrido en 1995. La imagen corresponde al momento de sus detenciones.

Pike fue detenida poco después y nunca negó su participación. En 1996 fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Tenía 20 años cuando escuchó la sentencia y desde entonces permaneció casi tres décadas en el corredor de la muerte.

El destino judicial de los otros involucrados fue diferente. Shipp tenía 17 años al momento del homicidio y recibió cadena perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional, mientras que Peterson cooperó con la investigación y obtuvo una pena menor.

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Los abogados de Pike pidieron que su condena fuera conmutada por prisión perpetua y argumentaron que el jurado que decidió la pena de muerte no tuvo acceso a información suficiente sobre su historia personal. Según la defensa, durante su infancia y adolescencia sufrió abusos sexuales, violencia y abandono, y posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

También plantearon que los avances científicos sobre el desarrollo cerebral de adolescentes y adultos jóvenes modificaron la comprensión existente sobre la capacidad de controlar impulsos y evaluar consecuencias a los 18 años. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) solicitaron que la ejecución no se llevara adelante.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó el pedido de clemencia. Tras revisar la presentación, comunicó que mantendría la sentencia impuesta por el estado y que no intervendría para modificarla.

La familia de Colleen Slemmer sostiene la posición contraria. May Martínez, madre de la víctima, manifestó públicamente su respaldo a la ejecución y tiene previsto presenciar el procedimiento. Para ella, la sentencia debe cumplirse después de más de tres décadas desde el asesinato de su hija.

Una ejecución excepcional

Las ejecuciones de mujeres son extremadamente poco frecuentes en Estados Unidos. Desde que la pena de muerte fue restablecida en el país en 1976, solo 18 mujeres fueron ejecutadas, frente a más de 1.600 hombres. Pike sería además la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años.

La ejecución está prevista mediante inyección letal en la prisión Riverbend de Nashville. Los abogados también cuestionaron el procedimiento por una condición médica de Pike, pero la Corte Suprema de Tennessee rechazó ese planteo el pasado 23 de septiembre.

El último recurso pendiente es el pedido presentado ante la Corte Suprema federal. Si el máximo tribunal estadounidense no concede una suspensión, Tennessee avanzará este miércoles con la ejecución programada.