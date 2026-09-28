Empresas de apuestas recurren a la Corte Suprema contra la prohibición de Lula a días de las elecciones

A solo seis días de las elecciones presidenciales en Brasil, el conflicto entre el Gobierno nacional y la industria del juego en línea escaló este lunes de manera drástica. El Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), principal asociación del sector, presentó un pedido de carácter urgente ante la Corte Suprema para suspender la prohibición de las apuestas decretada la semana pasada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde la entidad advierten que la medida restrictiva puede provocar “efectos irreversibles” incluso antes de que el Congreso llegue a analizar la normativa.
"Derechos adquiridos" y reclamo por seguridad jurídica
En su presentación judicial, la cámara empresaria invocó principios fundamentales como la libertad económica, la libre competencia y la seguridad jurídica. El IBJR sostuvo que la decisión gubernamental genera un severo “deterioro” en la confianza del ambiente de negocios del país sudamericano.
La medida “frustra los derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas regulatorias del Estado”, cuestionó la entidad, haciendo alusión directa a la ley sancionada en 2023 que otorgaba permisos por cinco años a las firmas debidamente autorizadas.
Asimismo, la asociación apuntó contra la metodología utilizada por el Ejecutivo, al que acusó de actuar de forma “unilateral” y sin “criterio técnico”, arrebatándole además facultades al Poder Legislativo en la definición de políticas públicas. Si bien el decreto provisional fue firmado el viernes, este debe pasar obligatoriamente por el Congreso, el cual dispone de un plazo de hasta 120 días para ratificarlo o rechazarlo.
El trasfondo político y el argumento oficial
La embestida judicial del sector se da en la víspera de la primera vuelta electoral de este domingo, instancia en la que Lula busca su reelección frente al candidato de la derecha dura, Flávio Bolsonaro.
Por su parte, el mandatario brasileño ha defendido la prohibición argumentando que la proliferación descontrolada de las apuestas está directamente vinculada al endeudamiento masivo de los hogares. En declaraciones recientes, Lula calificó el fenómeno como "espeluznante" y aseguró que la situación le recuerda a los momentos iniciales de una crisis financiera a gran escala en el país.