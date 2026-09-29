    • 29 de septiembre de 2026 - 08:18

    El voto de las mujeres toma protagonismo en la elección de Brasil y puede ser clave para Lula

    A cinco días de la primera vuelta, una encuesta de Quaest muestra una diferencia de nueve puntos entre Lula y Flávio Bolsonaro entre las mujeres.

    Brasil.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El voto femenino aparece como uno de los factores de mayor peso en la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil. A cinco días de la primera vuelta, prevista para el domingo 4 de octubre, una encuesta de Quaest muestra que Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una ventaja sobre Flávio Bolsonaro entre las mujeres, mientras que el escenario general continúa muy ajustado.

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    Según el último relevamiento, Lula reúne 46% de las intenciones de voto entre las mujeres en un eventual balotaje, frente al 37% de Flávio Bolsonaro. La diferencia de nueve puntos se amplió respecto de la medición anterior, cuando era de siete puntos. En la primera vuelta, en tanto, el presidente también mejoró en este segmento: pasó del 37% al 40%, mientras que Bolsonaro bajó del 32% al 29%.

    El peso de este electorado se explica, entre otros factores, porque las mujeres representan una mayoría del padrón brasileño y presentan niveles de abstención inferiores a los de los hombres. Por eso, en una elección marcada por una diferencia estrecha entre los principales candidatos, las variaciones dentro de este grupo pueden tener impacto en el resultado final.

    Un escenario ajustado para la primera vuelta

    La encuesta de Quaest difundida el 28 de septiembre ubica a Lula con 39% y a Flávio Bolsonaro con 34% de intención de voto para la primera vuelta. La medición fue realizada entre el 24 y el 27 de septiembre sobre 2.004 electores y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

    Para una eventual segunda vuelta, el escenario cambia: Lula y Flávio Bolsonaro aparecen empatados en 42% a nivel general. La elección, por lo tanto, podría definirse por el comportamiento de segmentos específicos del electorado, entre ellos las mujeres.

    Analistas consultados por TN señalan que la ventaja de Lula entre las mujeres no implica que se trate de un electorado homogéneo. Las preferencias presentan diferencias según el nivel de ingresos, la región, la religión y otras características sociales. Además, entre las votantes de menores ingresos se observa cierto desgaste hacia el oficialismo asociado a cuestiones como la inflación de los alimentos, los gastos familiares y la percepción sobre el poder adquisitivo.

    En ese contexto, la campaña entra en su tramo decisivo con una disputa muy polarizada entre Lula y Flávio Bolsonaro. La primera vuelta será el 4 de octubre y, si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos válidos, la segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre.

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