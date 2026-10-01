    • 1 de octubre de 2026 - 08:05

    Murió Roberto Mallea, fiscal de la UFI ANIVI de San Juan

    El fallecimiento del funcionario judicial se conoció este jueves y generó pesar en Tribunales. Había intervenido en numerosas causas sensibles.

    Fiscal Roberto Mallea.

    Fiscal Roberto Mallea.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fiscal Roberto Mallea Marcucci, integrante de la UFI ANIVI, falleció este jueves y la noticia generó conmoción en el ámbito judicial de San Juan. El deceso trascendió durante la mañana y rápidamente comenzaron a conocerse muestras de pesar entre integrantes del Poder Judicial y profesionales vinculados a la Justicia.

    Leé además

    LLA trae a San Juan a Luis Palomino: impulsará el espacio Abogacía por la libertad en la elección del Consejo de la Magistratura

    LLA trae a San Juan a Luis Palomino: impulsará el espacio "Abogacía por la libertad" en la elección del Consejo de la Magistratura
     Javier Milei expuso ante empresarios e inversores durante la Argentina Week en la sede de la OCDE en París.

    Milei aseguró en París que si es reelecto "2028 será el mejor año económico de la historia"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mallea se desempeñaba en la unidad especializada en investigaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual. A lo largo de su trayectoria como fiscal intervino en distintas causas de relevancia dentro del sistema acusatorio provincial.

    En los últimos días, su nombre había cobrado notoriedad por una investigación que terminó con la condena a 10 años de prisión de una mujer acusada de facilitar la explotación sexual de su hija menor de edad y ejercer violencia física contra ella. En ese expediente, Mallea trabajó junto a los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer.

    La investigación había permitido acreditar que los hechos se extendieron durante varios años de la infancia de la víctima. La mujer fue condenada mediante un juicio abreviado y recibió una pena de cumplimiento efectivo.

    Mallea también había intervenido recientemente en otra causa de la UFI ANIVI vinculada a abusos sexuales, en la que un joven terminó condenado a un año de prisión en suspenso luego de admitir los hechos en un juicio abreviado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcelo Orrego en la Argentina Week.

    Javier Milei puso a San Juan como ejemplo ante inversores en París y destacó el bono de US$600 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el desembarco peronista nacional que acompanara a maximo kirchner en san juan: diputados, senadores y dirigentes de varias provincias

    El desembarco peronista nacional que acompañará a Máximo Kirchner en San Juan: diputados, senadores y dirigentes de varias provincias

    Por Fernando Ortiz
    El jefe del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans. 

    La oposición busca restituir la Ley de Tierras tras el fallo de la Corte que dejó sin efecto los límites a extranjeros

    Por Redacción Diario de Cuyo
    entro el pedido de formalizacion de la causa del acueducto gran tulum a la oficina judicial penal

    Entró el pedido de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum a la Oficina Judicial Penal

    Por Redacción Diario de Cuyo