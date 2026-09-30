    • 30 de septiembre de 2026 - 21:58

    El desembarco peronista nacional que acompañará a Máximo Kirchner en San Juan: diputados, senadores y dirigentes de varias provincias

    La visita del jefe de La Cámpora tendrá una comitiva política más amplia de la prevista inicialmente. La nómina incluye legisladores nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Chubut, La Rioja, San Luis y CABA.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La llegada de Máximo Kirchner a San Juan tendrá una dimensión nacional que excederá la presencia del jefe de La Cámpora. Una extensa lista de invitados reúne a diputados y senadores nacionales del peronismo de distintos distritos, en un desembarco que tendrá como escenario central la sede del Partido Justicialista provincial.

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    La visita del diputado nacional y dirigente de La Cámpora está prevista para este jueves 1 de octubre. Según la agenda difundida, tendrá encuentros con dirigentes y militantes y luego participará de una actividad en el PJ sanjuanino, donde estará el senador nacional -y por ahora candidato a presidente- Sergio Uñac.

    De acuerdo a las fuentes, forman parte de la lista Florencia Carignano, de Santa Fe; Gabriela Estévez, de Córdoba; María Elena Velázquez, de Buenos Aires; Julieta Campo, de Chaco; Paula Penacca, de la Ciudad de Buenos Aires; Carlos Castagneto, de Buenos Aires; José Glinski, de Chubut; y Mario Manrique, también bonaerense. Todos figuran actualmente como diputados nacionales con mandato vigente.

    Del Senado aparecen Fernando Salino, de San Luis; Fernando Rejal y María Florencia López, de La Rioja; Carlos Linares, de Chubut; Marcelo Lewandowski, de Santa Fe; y Juliana Di Tullio, de Buenos Aires. Los nombres forman parte de la representación peronista en la Cámara alta. A esa lista se suman dirigentes que no necesariamente tienen hoy una banca nacional, pero que mantienen peso dentro del armado peronista. Allí aparecen Carolina Gaillard, Ana Inés Marks, Matías Olguín, César Leonardo Nieto Vera y Johanna Caldora.

    La composición de los invitados permite leer la jornada como algo más amplio que una actividad partidaria de La Cámpora. Hay dirigentes provenientes de distintos distritos y con recorridos diferentes dentro del peronismo nacional.

    Posiblemente también llegue un kicillofista -el único- el mendocino Martín Aveiro. Resultaría especialmente significativa la presenica porque llega desde Mendoza y está alineado con el espacio de Kicillof, mientras que varios de los diputados convocados mantienen una trayectoria vinculada al kirchnerismo. Penacca, por ejemplo, comparte iniciativas parlamentarias recientes con Carignano, Estévez, Castagneto y Manrique.

    En paralelo, la llegada de Máximo se produce en un momento en el que el peronismo sanjuanino atraviesa una discusión sobre su conducción y sobre cómo se posicionarán las distintas corrientes nacionales frente al armado de 2027. La actividad tendrá, además, presencia de dirigentes provinciales. Estará la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino, además de referentes de la estructura provincial del PJ.

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