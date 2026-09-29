El mensaje de Bruno Olivera tras la muerte de Juan Carlos Pagotto: "Te voy a recordar siempre"

La muerte de Juan Carlos Pagotto , senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, generó mensajes de despedida dentro del espacio libertario y uno de ellos llegó desde San Juan. El senador Bruno Olivera publicó en su cuenta de Instagram un mensaje personal para recordar a quien definió como un gran amigo y con quien compartió actividad en la Cámara alta. Olivera integra el bloque de La Libertad Avanza en representación de San Juan, mientras que Pagotto ocupaba una banca por La Rioja desde diciembre de 2023.

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“ Hoy me toca despedir a mi gran amigo, Juan Carlos Pagotto ”, comenzó Olivera en la publicación, acompañada por imágenes de ambos. Allí destacó el vínculo personal que construyeron durante los últimos años y recordó las conversaciones, enseñanzas y momentos compartidos.

Bruno Olivera recordó a Juan Carlos Pagotto con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En otro tramo del texto, el legislador sanjuanino escribió: “Se va una gran persona, de esas que dejan una huella profunda en quienes tuvieron la suerte de compartir un camino con él. Me quedo con tantos momentos, conversaciones, enseñanzas y, sobre todo, con el cariño y el respeto que siempre le tuve”.

Olivera también hizo referencia al impacto personal de la noticia y agregó: “Duele despedir a un amigo, pero también queda el orgullo de haberlo conocido y de haber compartido parte de la vida con él”.

El mensaje cerró con una despedida directa: “Gracias, Juan Carlos, por tu amistad y por todo lo que dejaste en quienes te conocimos. Que descanses en paz. Te voy a recordar siempre”.

Pagotto fue encontrado sin vida en su casa

Pagotto tenía 74 años y fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes en su domicilio particular de la ciudad de La Rioja. Según la información conocida hasta el momento, fueron familiares quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. La causa de muerte todavía no fue informada oficialmente.

El senador había estado internado dos semanas atrás por una afección cardíaca, aunque ese antecedente no fue establecido oficialmente como causa del fallecimiento. Tras conocerse la noticia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte.

Pagotto había asumido su banca en diciembre de 2023 por La Libertad Avanza y desarrolló su actividad legislativa principalmente en temas judiciales. Al momento de su muerte presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Su banca será cubierta de acuerdo con el mecanismo de reemplazo previsto para la lista por la que fue electo. El senador suplente es el abogado Alejandro Cruz Antúnez.