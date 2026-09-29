Quién es la integrante de La Libertad Avanza que reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado

La muerte del senador nacional Juan Carlos Pagotto abrió una vacante en la representación de La Rioja en la Cámara alta y el Gobierno nacional ya definió a su reemplazante: Claudia Cecilia López , actual legisladora provincial y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura riojana. La confirmación fue realizada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier.

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López es contadora y ocupa una banca en la Legislatura de La Rioja desde noviembre de 2025 , donde integra cinco comisiones: Legislación General y Asuntos Municipales; Vivienda, Urbanismo y Tenencia de la Tierra; Derechos Humanos, Garantías y Trabajo; Género y Diversidad; y Derechos de los Usuarios, Consumidores y Organizaciones.

Su llegada al Senado tiene una particularidad política: años atrás estuvo vinculada al espacio del gobernador Ricardo Quintela , aunque actualmente integra La Libertad Avanza y desde su banca provincial cuestiona con dureza las políticas fiscales y de gasto de la administración provincial.

El recorrido político de López en La Rioja tuvo distintas etapas. Durante años estuvo vinculada al entonces intendente de la capital riojana y actual gobernador Ricardo Quintela , con quien incluso protagonizó un afectuoso saludo cuando asumió como legisladora provincial, aunque ya lo hizo desde las filas libertarias.

Actualmente, la relación política es diferente. Desde la conducción del bloque de La Libertad Avanza, López se convirtió en una de las voces que cuestionan las políticas impositivas del gobierno de Quintela .

Durante una de las últimas sesiones de la Legislatura riojana, la futura senadora intervino en el debate sobre el endeudamiento y apuntó contra el costo del financiamiento y los impuestos aplicados en la provincia.

En ese marco, cuestionó que se responsabilizara exclusivamente a los bancos o a los ciudadanos por el nivel de endeudamiento y reclamó revisar la carga tributaria que pesa sobre los créditos.

“Tienen que pelear para que saquen los impuestos”, planteó durante su intervención, al cuestionar particularmente el impuesto a los Sellos aplicado a los préstamos.

López también sostuvo que La Rioja necesita revisar sus políticas de fondo y afirmó que, tras décadas de administraciones peronistas, la provincia no puede continuar apelando a soluciones transitorias.

Su llegada al Senado tiene un antecedente electoral

López integró la lista de La Libertad Avanza para el Senado en las elecciones de 2023, detrás de Pagotto. El espacio consiguió una banca por la primera minoría y fue el dirigente fallecido quien ingresó a la Cámara alta.

Tras su muerte, se abrió inicialmente una discusión sobre el mecanismo legal para cubrir la vacante. Distintas interpretaciones pusieron en consideración la situación del suplente Alejandro Cruz Antúnez y la posición de López en la lista.

Sin embargo, el Gobierno nacional confirmó que Claudia López será quien ocupe la banca. El caso corresponde a una lista que obtuvo una única banca como primera minoría, un escenario contemplado de manera específica por las normas de reemplazo electoral.

Una vez cumplidos los procedimientos parlamentarios, López completará el mandato que había iniciado Pagotto en diciembre de 2023.

Una dirigente con peso dentro de La Libertad Avanza en La Rioja

En la Legislatura provincial, López encabeza una bancada integrada por cuatro legisladores libertarios. La acompañan Andrea Juárez, Diego Molina y Facundo Romero.

La propia Legislatura riojana registra a López como integrante del bloque de La Libertad Avanza y consigna su participación en las cinco comisiones parlamentarias mencionadas.

Además de su actividad política, la futura senadora tiene trayectoria como contadora, empresaria y docente. Su actividad empresarial también está vinculada al sector de las estaciones de servicio, un rubro relacionado con su familia.

El lugar que deja Pagotto

Pagotto, de 74 años, había asumido como senador nacional por La Rioja en diciembre de 2023 y formaba parte del bloque de La Libertad Avanza. Su fallecimiento fue confirmado este martes luego de que fuera encontrado sin vida en su domicilio de la capital provincial. Las autoridades todavía no habían informado oficialmente las causas de su muerte.

Al momento de su muerte, Pagotto ocupaba un lugar de relevancia dentro del Senado. Este año había presidido la Comisión de Acuerdos, una de las áreas estratégicas de la Cámara alta por donde pasan los pliegos de designaciones judiciales.

La salida de Pagotto y la incorporación de López implicarán, por lo tanto, un cambio en la representación riojana del oficialismo nacional. La nueva senadora deberá dejar su banca provincial para asumir en el Congreso.

Además, su llegada tendrá una particularidad: compartirá Cámara con Florencia López, senadora nacional por el justicialismo y dirigente cercana al espacio de Quintela. Ambas mantienen un vínculo familiar: Claudia López es prima hermana del padre de la actual senadora peronista.

La jura de la nueva representante riojana se producirá en la próxima sesión del Senado, cuya fecha todavía no fue establecida.