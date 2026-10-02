DNU 70/2023: qué puede pasar si Diputados rechaza el decreto de Milei y qué leyes podrían volver a regir

El DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión, volverá al centro de la discusión parlamentaria el próximo 15 de octubre, cuando la oposición buscará que la Cámara de Diputados rechace la norma. El decreto introdujo modificaciones y derogaciones en distintas áreas de la economía, desde los contratos de alquiler hasta las empresas estatales y el comercio exterior.

El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Por ese motivo, si Diputados también vota en contra, el megadecreto quedaría derogado, de acuerdo con el régimen legal que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Para iniciar la sesión, la oposición necesita reunir al menos 129 legisladores, el quórum requerido en la Cámara baja.

La discusión volvió a cobrar fuerza después de una decisión de la Corte Suprema vinculada con el artículo 154 del DNU, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó restricciones a la adquisición de esos terrenos por parte de extranjeros. El fallo reactivó el debate político sobre el alcance del decreto y sus consecuencias jurídicas.

El eventual rechazo del DNU abriría una discusión sobre el destino de las normas que fueron derogadas o modificadas desde diciembre de 2023. Si bien distintas regulaciones anteriores podrían recuperar vigencia, el alcance concreto de esa restitución no está exento de controversias jurídicas, por lo que cada caso requeriría un análisis particular. Primera Edición+1

Alquileres: el decreto derogó la Ley de Alquileres y flexibilizó las condiciones de los contratos. Desde entonces, propietarios e inquilinos pueden acordar aspectos como la duración, la moneda de pago y los mecanismos de actualización. Un eventual rechazo reabriría el debate sobre la recuperación del régimen anterior.

el decreto derogó la Ley de Alquileres y flexibilizó las condiciones de los contratos. Desde entonces, propietarios e inquilinos pueden acordar aspectos como la duración, la moneda de pago y los mecanismos de actualización. Un eventual rechazo reabriría el debate sobre la recuperación del régimen anterior. Medicina prepaga: el DNU eliminó restricciones estatales sobre los precios de las cuotas. Si el decreto pierde vigencia, podría restablecerse el marco regulatorio previo, aunque su aplicación concreta dependerá de cómo se resuelva la transición normativa.

el DNU eliminó restricciones estatales sobre los precios de las cuotas. Si el decreto pierde vigencia, podría restablecerse el marco regulatorio previo, aunque su aplicación concreta dependerá de cómo se resuelva la transición normativa. Tierras rurales: el artículo 154 derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Una eventual derogación del megadecreto volvería a poner en discusión la aplicación de esas restricciones. La controversia se intensificó luego de la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la medida judicial que había frenado la aplicación del artículo.

el artículo 154 derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Una eventual derogación del megadecreto volvería a poner en discusión la aplicación de esas restricciones. La controversia se intensificó luego de la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la medida judicial que había frenado la aplicación del artículo. Abastecimiento y góndolas: el DNU eliminó la Ley de Abastecimiento, que contemplaba herramientas de intervención estatal sobre precios y comercialización, y la Ley de Góndolas, que fijaba condiciones para la exhibición de productos. Un cambio en la vigencia del decreto podría modificar nuevamente las reglas aplicables a esas actividades.

el DNU eliminó la Ley de Abastecimiento, que contemplaba herramientas de intervención estatal sobre precios y comercialización, y la Ley de Góndolas, que fijaba condiciones para la exhibición de productos. Un cambio en la vigencia del decreto podría modificar nuevamente las reglas aplicables a esas actividades. Compre Argentino: el decreto modificó el régimen de preferencias para proveedores nacionales en determinadas compras y contrataciones públicas. Si el DNU fuera rechazado, podría recuperarse parte del esquema normativo anterior.

el decreto modificó el régimen de preferencias para proveedores nacionales en determinadas compras y contrataciones públicas. Si el DNU fuera rechazado, podría recuperarse parte del esquema normativo anterior. Empresas estatales: el megadecreto dispuso cambios en el régimen societario de las empresas con participación estatal y buscó facilitar procesos de privatización. Una derogación obligaría a revisar el marco normativo aplicable, sin que eso implique por sí solo revertir automáticamente todas las operaciones o decisiones adoptadas durante su vigencia.

el megadecreto dispuso cambios en el régimen societario de las empresas con participación estatal y buscó facilitar procesos de privatización. Una derogación obligaría a revisar el marco normativo aplicable, sin que eso implique por sí solo revertir automáticamente todas las operaciones o decisiones adoptadas durante su vigencia. Internet satelital y comercio exterior: el DNU también introdujo modificaciones en la regulación de los servicios de internet satelital y en distintas disposiciones aduaneras y comerciales. Un eventual rechazo podría alterar las reglas que rigen esos sectores, aunque el efecto sobre situaciones ya consolidadas deberá determinarse jurídicamente.

Qué necesita la oposición para rechazar el DNU

El primer desafío será reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión especial. Una vez conseguido el quórum, el rechazo se definirá mediante una mayoría simple de los presentes, según las reglas aplicables a la votación.

El antecedente del Senado es central: la Cámara alta ya votó contra el decreto en 2024. Por eso, un nuevo rechazo en Diputados completaría el procedimiento parlamentario necesario para dejarlo sin vigencia.

Mientras tanto, el oficialismo busca sostener los apoyos necesarios para evitar ese resultado. Las negociaciones con bloques aliados y gobernadores forman parte del escenario político previo a la sesión, en la que también estarán en juego otras iniciativas legislativas.

El Gobierno busca separar el debate por las tierras rurales

Uno de los puntos que concentra la atención es la Ley de Tierras Rurales. El Gobierno analiza impulsar un tratamiento legislativo específico para esa cuestión, en lugar de que quede ligada al destino de todo el DNU 70/2023.

La discusión no se limita a esa normativa: el megadecreto abarca modificaciones en numerosos sectores y constituye una de las principales reformas impulsadas por Milei al inicio de su mandato.

La sesión del 15 de octubre será decisiva para determinar si el Congreso completa el rechazo parlamentario del DNU 70/2023. Si eso ocurre, comenzará una nueva etapa de discusión sobre el marco legal aplicable a las normas modificadas, las situaciones jurídicas consolidadas y los mecanismos necesarios para implementar eventuales restituciones.