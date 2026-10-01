Diputados: el peronismo y aliados solicitan sesión para discutir tierras, discapacidad y deuda familiar

La sesión de Diputados fue solicitada para el 15 de octubre luego de que la Corte Suprema dictó un fallo que permite eliminar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados solicitaron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de debatir distintos proyectos, entre ellos la prórroga de la emergencia en discapacidad y la derogación del DNU 70/23.

El pedido fue firmado por Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. La iniciativa había sido anticipada el miércoles por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los temas incluidos en el temario figura también la derogación del DNU 70/23, que contempla, entre otros puntos, la restitución de la normativa sobre tierras rurales que establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

A la agenda se sumó además el proyecto referido al endeudamiento familiar, sobre el cual el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría en las comisiones correspondientes.

Ahora, los bloques que impulsaron la sesión deberán avanzar en acuerdos con otros sectores de la Cámara para garantizar el quórum de 129 diputados necesario para que la sesión pueda comenzar y los proyectos sean tratados en el recinto.