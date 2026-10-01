    • 1 de octubre de 2026 - 14:39

    Diputados: el peronismo y aliados solicitan sesión para discutir tierras, discapacidad y deuda familiar

    La sesión de Diputados fue solicitada para el 15 de octubre luego de que la Corte Suprema dictó un fallo que permite eliminar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los bloques opositores de la Cámara de Diputados solicitaron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de debatir distintos proyectos, entre ellos la prórroga de la emergencia en discapacidad y la derogación del DNU 70/23.

    Leé además

    Juan Grabois se enfrentó con diputados de La Libertad Avanza durante el plenario de comisiones que debatía el proyecto por Malvinas.

    [VIDEO] Grabois se cruzó a los gritos con libertarios y hubo forcejeos en pleno debate por Malvinas
    La diputada Silvana Giudici coordinando el debate con Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, y los libertarios Diego Hartfield y Gastón Riesco. Foto: Cámara de Diputados

    Diputados debate medidas para aliviar el endeudamiento familiar y el oficialismo impulsa su propia propuesta

    El pedido fue firmado por Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. La iniciativa había sido anticipada el miércoles por la Agencia Noticias Argentinas.

    Entre los temas incluidos en el temario figura también la derogación del DNU 70/23, que contempla, entre otros puntos, la restitución de la normativa sobre tierras rurales que establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

    A la agenda se sumó además el proyecto referido al endeudamiento familiar, sobre el cual el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría en las comisiones correspondientes.

    Ahora, los bloques que impulsaron la sesión deberán avanzar en acuerdos con otros sectores de la Cámara para garantizar el quórum de 129 diputados necesario para que la sesión pueda comenzar y los proyectos sean tratados en el recinto.

    La convocatoria se produce en un escenario de negociaciones entre los distintos bloques, ya que los espacios que firmaron el pedido no alcanzan por sí solos la cantidad de legisladores requerida para abrir la sesión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El pleno de la Cámara alta durante la sesión de este jueves.

    El Senado modificó la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados

    Plenario de las Comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda en Diputados. 

    Discapacidad: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría en Diputados y busca reemplazar la emergencia

    javier milei esta reunido con emmanuel macron en el palacio del eliseo

    Javier Milei está reunido con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Bullrich, sobre sus críticas al Gobierno: Yo planteo las preocupaciones de los argentinos

    Patricia Bullrich, sobre sus críticas al Gobierno: "Yo planteo las preocupaciones de los argentinos"

    Por Agencia Noticias Argentinas