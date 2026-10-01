    • 1 de octubre de 2026 - 15:03

    Javier Milei está reunido con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo

    En la segunda jornada en París, el líder libertario es recibido por su par francés. Más temprano, había brindado un discurso en la OCDE ante inversores europeos en el día central de la Argentina Week.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei está reunido con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La reunión se da luego de la exposición del mandatario en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ante un público que incluyó a los principales inversores europeos, en el día central de la Argentina Week de París.

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    Milei redobló las críticas a la oposición, a la que tildó de “malintencionada”, y dijo que “sigue enfrascada en un mundo que ya no existe”. Les agradeció a los gobernadores que lo acompañaron, y destacó que “hacer a la Argentina grande nuevamente está por encima de cualquier bandería política”. “De hecho, saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en áreas en unas décadas”, remarcó.

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