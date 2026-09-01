Federación de Viñateros y Gobierno se reunieron para definir acciones frente al escenario hídrico y la reconversión de la uva en fresco

En un encuentro con la Federación de Viñateros, el Gobierno provincial expuso las medidas previstas por El Niño y los avances del plan de reconversión varietal.

La reconversión de la uva en fresco y la situación hídrica, los dos temas que reunieron al Gobierno provincial con la Federación de Viñateros.

Funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación mantuvieron un encuentro con integrantes de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, en el que se abordaron distintas temáticas de interés para el sector vitivinícola provincial. La reunión giró en torno a dos ejes centrales: la situación hídrica de la provincia y el proceso de reconversión hacia la producción de uva en fresco.

El horizonte hídrico, entre el alivio y la alerta Con respecto al primer punto, se realizó un repaso de la situación hídrica y de las medidas que se prevén ante la posibilidad de que se registren inclemencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño. El planteo llega en un momento particular para la provincia: tras varias temporadas de fuerte escasez —la campaña 2025-2026 había arrancado con un pronóstico de derrame "muy seco", de apenas 950 hectómetros cúbicos, muy por debajo del promedio histórico—, distintos organismos nacionales vienen advirtiendo sobre un escenario que se invierte de cara a la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional incluyó al oeste de Cuyo entre las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal para el trimestre septiembre-noviembre, en línea con lo señalado por la Organización Meteorológica Mundial sobre la intensificación de El Niño. En la cordillera sanjuanina, además, se viene registrando una acumulación de nieve superior a la de los últimos años, lo que anticipa un mayor derrame hídrico cuyo cálculo oficial se conocerá a mediados de octubre, en el marco de la tradicional Ceremonia de Bendición de Aguas.

Ese cambio de escenario —de la escasez a la posibilidad de excedentes— es lo que motiva la mirada preventiva del Gobierno provincial, que ya trabaja junto al Departamento de Hidráulica y otros organismos en la planificación de los desembalses de las presas Caracoles, Punta Negra y Ullum, de manera de amortiguar eventuales crecidas sin resignar el recurso que la actividad agrícola necesita.

Funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto a dirigentes de la Federación de Viñateros, durante el encuentro por la situación hídrica y la reconversión de la uva en fresco. La reconversión de la uva en fresco, el segundo eje El segundo eje de la reunión fue la reconversión de la uva en fresco. Los funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación explicaron a los dirigentes de la Federación las acciones que se vienen llevando adelante en esta materia, lo que generó un importante interés entre los presentes. San Juan fue durante décadas la principal provincia exportadora de uva de mesa del país, con envíos que llegaron a superar las 70.000 toneladas anuales; ese volumen se redujo en los últimos años a un rango de entre 2.000 y 5.000 toneladas, según estimaciones del sector.

Frente a ese retroceso, el Gobierno provincial impulsa un plan que apunta a reconvertir miles de hectáreas hoy ocupadas con variedades criollas, blancas y tintas hacia variedades licenciadas de uva de mesa, siguiendo un esquema similar al de Chile y Perú, donde una amplia mayoría de las variedades que se exportan están bajo licencia. La Provincia prevé además acompañar financieramente el proceso, a través de líneas de crédito canalizadas por el Banco San Juan, para acelerar una reconversión que, coinciden los propios funcionarios, demandará tiempo e inversión.