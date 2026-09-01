El Ministerio de Producción avanza con los chacareros: curso de manipulación de alimentos, tractores y mejoras para el mercado de Rawson

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, repasó con Diario de Cuyo el estado de la mesa de trabajo que mantienen con la Sociedad de Chacareros Temporarios.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación continúa coordinando acciones con la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. El ministro Gustavo Fernández, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo, recibieron a miembros de la entidad en la sala de reuniones del Ministerio para una nueva jornada de trabajo, en la que se evaluó el estado de las tareas que ambas partes vienen desarrollando en conjunto. Según explicó Moreno, el vínculo con la Sociedad es permanente desde el inicio de la gestión: el propio secretario se ocupó de hacer el seguimiento de la entidad, con presencia habitual en su sede, y el Ministerio y la Sociedad se reúnen al menos una vez por mes.

Ese acompañamiento mensual incluyó momentos de crisis, como el temporal de granizo del año pasado, cuando el Ministerio salió a asistir con rapidez a través del Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas. Moreno señaló que también se trabajó con los productores que no lograban calificar para ese programa, para ayudarlos a cumplir las condiciones necesarias y poder acceder a la asistencia. Sobre el volumen de productores que nuclea la entidad, el secretario remarcó que la Sociedad tiene socios de prácticamente todos los departamentos agrícolas de la provincia, entre ellos Iglesia, Jáchal, el Gran San Juan y todo el Valle del Tulum.

Tractores, un curso de manipulación de alimentos y paneles solares Uno de los ejes centrales de la reunión fue el uso de los tractores con los que cuenta la Sociedad de Chacareros. Moreno explicó que se está trabajando para que ese uso esté especialmente orientado al sector, en un contexto marcado por el aumento de costos, entre ellos el combustible, y que buena parte del encuentro giró en torno a cómo elevar el acompañamiento del Ministerio para generar mayor impacto en los productores que utilizan estos equipos.

El Ministerio avanza además en la organización de un curso de manipulación de alimentos. Según detalló Moreno, en los próximos días se definirá el padrón de productores que lo realizarán, paso previo a la inscripción y al lanzamiento formal de la capacitación. Se trata de un requisito para quienes venden dentro del mercado concentrador y funciona como una de las bases para avanzar hacia futuras certificaciones. El curso será dictado por el propio Ministerio, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, con la Dirección de Desarrollo Agropecuario y su equipo técnico a cargo del dictado. Consultado sobre si existen antecedentes de este tipo de capacitaciones, el secretario indicó que no tiene registro de que el Ministerio haya dictado cursos similares en gestiones anteriores, aunque remarcó que el diálogo con la Sociedad es permanente y que desde el organismo se busca dar mayor visibilidad al mercado concentrador.

El encuentro también incluyó el proyecto de instalación de paneles solares en el mercado concentrador, anunciado el año pasado por el gobernador con el objetivo de bajar el costo operativo del predio y así disponer de más recursos para las operaciones con los socios.