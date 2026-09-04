    • 4 de septiembre de 2026 - 19:46

    En plena tensión por Malvinas, se estrena en Londres una película sobre el histórico partido de Argentina vs. Inglaterra en México '86

    El documental que revive la gesta de la Selección en el Mundial y el mítico gol de Diego Maradona a los británicos tendrá su avant premiere en la capital británica. La proyección se da en medio del debate diplomático por la soberanía de las islas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cultura y el fútbol se cruzan una vez más en el escenario internacional con un condimento geopolítico ineludible. En medio del renovado debate bilateral y los cruces diplomáticos entre la Argentina y el Reino Unido por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, una película documental centrada en el recordado partido entre la Selección argentina e Inglaterra en el Mundial de México '86 se estrenará en plena ciudad de Londres.

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    El lanzamiento genera gran expectativa en el Reino Unido, ya que la producción repasa no solo la genialidad deportiva de aquel histórico 2 a 1 en el estadio Azteca, sino también el profundo trasfondo político y social que rodeaba al enfrentamiento, marcado a pocos años de la guerra del Atlántico Sur.

    Un relato futbolístico con memoria política

    La obra audiovisual reconstruye los detalles íntimos de aquella tarde del 22 de junio de 1986, donde Diego Armando Maradona se consagró para siempre con la "Mano de Dios" y el considerado "Gol del Siglo". El film aborda la tensión previa, la rivalidad histórica y la posterior consagración albiceleste bajo la atenta mirada de los espectadores europeos.

    Que la proyección se realice en Londres aporta un condimento especial a la recepción del público británico, que a lo largo de las décadas ha transitado una relación de amor y odio con la figura del capitán argentino y aquel hito de la Copa del Mundo.

    Expectativa por la recepción en suelo inglés

    El estreno en la capital británica reúne a críticos de cine, fanáticos del deporte y referentes de la cultura local, en una apuesta por llevar a la pantalla grande uno de los episodios más debatidos y recordados de la historia del fútbol moderno.

    Mientras las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos ocupan la agenda exterior, el arte y la memoria deportiva se abren paso en territorio inglés para revivir aquella tarde en la que el balón, los goles de Maradona y la historia política quedaron unidos para siempre.

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