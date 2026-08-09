    • 9 de agosto de 2026 - 17:05

    Detuvieron a un joven en pleno centro de San Juan con marihuana y una sustancia cristalizada

    El procedimiento se realizó en Rivadavia y Entre Ríos. El joven, de 23 años, llevaba dos bolsas con marihuana y otra con un polvo cristalizado que sería MDMA.

    Sustancias secuestradas.

    Sustancias secuestradas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 23 años fue detenido este sábado en pleno centro de San Juan luego de que efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia encontraran entre sus pertenencias marihuana y una sustancia que sería MDMA. El procedimiento ocurrió en la intersección de calles Rivadavia y Entre Ríos y quedó bajo intervención de la Justicia Federal.

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    Según informaron fuentes policiales, los efectivos identificaron al joven, de apellido Cornaldo, durante un procedimiento de prevención. Al ser entrevistado, exhibió dos bolsas de nylon que contenían una sustancia vegetal de color verde, compatible con marihuana.

    Además, los policías encontraron dentro de una caja metálica negra, de unos 10 centímetros de largo, otra bolsa de nylon que contenía un polvo cristalizado que sería MDMA. Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales, cuyos efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro de las sustancias.

    El procedimiento fue comunicado al Juzgado Federal Auxiliar de San Juan por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. El magistrado dispuso el secuestro de la droga y el licenciamiento del joven. En paralelo, debido a que la investigación determinó que se trataría de tenencia para consumo personal, el joven quedó alojado en la Comisaría 3ª por una infracción contemplada en los artículos 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del 3° Juzgado de Faltas.

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