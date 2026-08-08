Juegos Evita Provinciales: San Juan sumó nuevos clasificados para la Etapa Nacional

La etapa provincial de los Juegos Evita continúa definiendo a los atletas que representarán a San Juan en la instancia nacional. Durante la jornada del viernes 7 de agosto se conocieron nuevos clasificados en las disciplinas de judo, karate, triatlón, BMX Freestyle y lucha olímpica, quienes obtuvieron su lugar para competir en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. Además se conocieron representantes de natación para la competencia de adultos mayores, a desarrollarse en nuestra provincia del 28 de septiembre al 2 de octubre.
•Simón Dávila
•Mía Vidal
•Pilar Carrascosa
•Victoria Jofre
•Ingrid Mallea
TRIATLON
Rama masculina
1° Juan Pablo Vargas
Rama femenina
1° Camila Mureddu
BMX FREESTYLE
Rama femenina
1° Jazmín Castillo Roca
Rama masculina
1° Otilio José Rodríguez Castilla
LUCHA OLIMPICA
Femenino
•Hasta 45 kg: Guadalupe Romero
•Hasta 51 kg: Liz Escobedo
•Hasta 58 kg: Kiara Ozan
•Hasta 65 kg: Milena Escobedo
Masculino
•Hasta 55 kg: Tobías Burkhardk
•Hasta 65 kg: Emanuel Bacil Amarfil
•Hasta 85 kg: Leandro Olmos
KARATE
Kata femenino
1.Montaño Jofre Evangelina Victoria – Musashi
2.Videla Varela Leonela Damaris – Musashi
3.Sebastián Zahira Azul – Pasai Do
4.Diumenjo Bruna Uma – Miyamoto
Kumite femenino -54 kg
1.Galván Gunella Itatí – Fabio
2.Pinto González Malena Guadalupe – Samira
3.Jas Romero Josefina Tamasha U. – Luna
Kumite femenino -61 kg
1.Atencio Gala Lucía – Luna
2.Montivero Sosa Pía Geraldine – Samira
Kumite femenino +61 kg
1.Zárate Iua Rez Abril Samira – Samira
2.Rojas Cortez Paz Victoria – ALE
3.Sánchez Vilchez Laia Itzayana – Samira
4.Arias Coria Shirley Yadira – Samira
Kata masculino
1.Carrera Picón, Valentín Emanuel
2.Fernández Correa, Franco Joaquín
3.Millán Morales, Mateo Valentín
Kumite masculino -63 kg
1.González Tello Franco Lionel – Pasai Do
2.Morales Espina Mirko Miquea – Luna
3.Valera Sosa Matías Orlando – Sutemi
4.Morales Carisani Genaro Lionel – Tadachi
Kumite masculino -70 kg
1.Pelaitay Garay Alexis Nicolás – Pasai Do
2.Montaña Silva Ludovico Nazareno – Pasai Do
3.Quiroga Tello Azarías Benjamín – Pasai Do
Kumite masculino +70 kg
1.Garrido Mercado Luciano Sebastián – Tadachi
2.Morales Illanes Jeremías Mauricio – ALE
3.Molina Zalazar Alexis Diego – Miyamoto
4.Maturano Castro Thiago Agustín – ALE