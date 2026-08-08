    • 8 de agosto de 2026 - 17:42

    Juegos Evita Provinciales: San Juan sumó nuevos clasificados para la Etapa Nacional

    Los representantes para los Juegos Evita en Mar del Plata surgieron de las competencias de judo, karate, triatlón, BMX Freestyle, lucha olímpica y natación.

    Nacionales. San Juan arma su delegación para Mar del Plata con las finales provinciales de los juegos Evita.

    Nacionales. San Juan arma su delegación para Mar del Plata con las finales provinciales de los juegos Evita.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La etapa provincial de los Juegos Evita continúa definiendo a los atletas que representarán a San Juan en la instancia nacional. Durante la jornada del viernes 7 de agosto se conocieron nuevos clasificados en las disciplinas de judo, karate, triatlón, BMX Freestyle y lucha olímpica, quienes obtuvieron su lugar para competir en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. Además se conocieron representantes de natación para la competencia de adultos mayores, a desarrollarse en nuestra provincia del 28 de septiembre al 2 de octubre.

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    RESULTADOS

    JUDO

    •Juan Martín Palisa

    •Alejo Arévalo

    •Faustino Becerra

    •Simón Dávila

    •Mía Vidal

    •Pilar Carrascosa

    •Victoria Jofre

    •Ingrid Mallea

    TRIATLON

    Rama masculina

    1° Juan Pablo Vargas

    Rama femenina

    1° Camila Mureddu

    BMX FREESTYLE

    Rama femenina

    1° Jazmín Castillo Roca

    Rama masculina

    1° Otilio José Rodríguez Castilla

    LUCHA OLIMPICA

    Femenino

    •Hasta 45 kg: Guadalupe Romero

    •Hasta 51 kg: Liz Escobedo

    •Hasta 58 kg: Kiara Ozan

    •Hasta 65 kg: Milena Escobedo

    Masculino

    •Hasta 55 kg: Tobías Burkhardk

    •Hasta 65 kg: Emanuel Bacil Amarfil

    •Hasta 85 kg: Leandro Olmos

    KARATE

    Kata femenino

    1.Montaño Jofre Evangelina Victoria – Musashi

    2.Videla Varela Leonela Damaris – Musashi

    3.Sebastián Zahira Azul – Pasai Do

    4.Diumenjo Bruna Uma – Miyamoto

    Kumite femenino -54 kg

    1.Galván Gunella Itatí – Fabio

    2.Pinto González Malena Guadalupe – Samira

    3.Jas Romero Josefina Tamasha U. – Luna

    Kumite femenino -61 kg

    1.Atencio Gala Lucía – Luna

    2.Montivero Sosa Pía Geraldine – Samira

    Kumite femenino +61 kg

    1.Zárate Iua Rez Abril Samira – Samira

    2.Rojas Cortez Paz Victoria – ALE

    3.Sánchez Vilchez Laia Itzayana – Samira

    4.Arias Coria Shirley Yadira – Samira

    Kata masculino

    1.Carrera Picón, Valentín Emanuel

    2.Fernández Correa, Franco Joaquín

    3.Millán Morales, Mateo Valentín

    Kumite masculino -63 kg

    1.González Tello Franco Lionel – Pasai Do

    2.Morales Espina Mirko Miquea – Luna

    3.Valera Sosa Matías Orlando – Sutemi

    4.Morales Carisani Genaro Lionel – Tadachi

    Kumite masculino -70 kg

    1.Pelaitay Garay Alexis Nicolás – Pasai Do

    2.Montaña Silva Ludovico Nazareno – Pasai Do

    3.Quiroga Tello Azarías Benjamín – Pasai Do

    Kumite masculino +70 kg

    1.Garrido Mercado Luciano Sebastián – Tadachi

    2.Morales Illanes Jeremías Mauricio – ALE

    3.Molina Zalazar Alexis Diego – Miyamoto

    4.Maturano Castro Thiago Agustín – ALE

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