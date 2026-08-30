Una delegación del Vaticano llegó a la Argentina para preparar la visita del papa León XIV

A poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina , una delegación del Vaticano arribó este domingo a Buenos Aires para comenzar a definir los detalles de una visita que tendrá actividades en distintos puntos del país y que promete convocar a multitudes.

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se celebra hoy y la historia de la tormenta que lleva su nombre

Murió Romina Rivera Cruz, la niña venezolana que emocionó al papa León XIV con su violín

La comitiva aterrizó a las 18.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Santiago de Chile, y fue recibida bajo un importante operativo de seguridad. Durante su estadía recorrerá los principales escenarios donde están previstas las actividades del Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján .

“Es una agenda ambiciosa”, aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, al referirse a la planificación del viaje.

León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá como base la Nunciatura de Buenos Aires.

De acuerdo con el cronograma previsto, el Papa permanecerá en Buenos Aires durante el lunes 9 de noviembre, viajará a Córdoba el martes 10 y finalizará su recorrido en Luján el miércoles 11.

La delegación vaticana que llegó este domingo analizará los distintos lugares donde se realizarán los actos y encuentros, mientras los equipos argentinos avanzan en la organización de la seguridad y de las convocatorias.

La planificación involucra al Gobierno nacional y a las autoridades de los tres distritos que recibirán al Pontífice. Una vez terminada la recorrida, está previsto un nuevo encuentro interjurisdiccional para evaluar los avances y coordinar los próximos pasos.

Los lugares que podría visitar León XIV

Uno de los principales interrogantes está puesto en las actividades que realizará el Papa durante su estadía. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, adelantó que se analizan encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Entre las posibilidades aparecen reuniones con religiosos y seminaristas, una actividad vinculada al mundo de la discapacidad y una eventual visita a una cárcel.

En ese sentido, Scheinig señaló que existe la posibilidad de que León XIV visite el complejo penitenciario de Villa Devoto para mantener un encuentro con personas privadas de su libertad.

Pero uno de los escenarios que más expectativa genera es el estadio Monumental, donde podría realizarse una actividad multitudinaria con jóvenes.

¿León XIV podría ir al Monumental?

Scheinig reconoció que el estadio de River es considerado un lugar atractivo para un encuentro masivo, aunque existe una dificultad: su capacidad ronda las 85.000 personas.

“Tenemos este desafío”, explicó el arzobispo, quien consideró que el Monumental es un lugar “muy interesante” para recibir al Papa, pero advirtió que el aforo podría limitar la participación.

La intención de los organizadores es encontrar un espacio que permita una convocatoria lo más amplia posible, debido a la expectativa que genera la primera visita de León XIV a la Argentina como jefe de la Iglesia Católica.

Mientras se terminan de definir los escenarios y el cronograma, la llegada de la delegación del Vaticano marca el inicio de una etapa clave para preparar una visita que tendrá cuatro días de actividades, tres destinos y una fuerte expectativa de convocatoria en todo el país.