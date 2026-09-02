    • 2 de septiembre de 2026 - 16:55

    San Juan irá a buscar a quienes tengan vacunas pendientes con operativos casa por casa

    Salud definió nuevas estrategias para mejorar las coberturas. Habrá acciones en escuelas, instituciones y espacios de alta circulación, con seguimiento nominal de cada persona.

    Salud utilizará información territorial para acercar las vacunas a quienes todavía tengan esquemas incompletos.

    Salud utilizará información territorial para acercar las vacunas a quienes todavía tengan esquemas incompletos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan prepara una nueva etapa de su estrategia de vacunación con una premisa concreta: no esperar solamente a que las personas lleguen a los centros de salud, sino salir a buscar a quienes todavía tengan esquemas incompletos. Para ello, la provincia planifica operativos casa por casa y acciones específicas en distintos puntos del territorio.

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    La planificación surgió del Taller Regional de Microplanificación en Vacunación, realizado en Casa España, donde durante dos jornadas participaron equipos sanitarios de San Juan junto con referentes de Mendoza, La Rioja y San Luis, además de especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Ministerio de Salud de la Nación.

    El objetivo fue analizar con mayor precisión quiénes todavía necesitan vacunarse, dónde viven y qué obstáculos pueden estar dificultando el acceso. Para eso, los equipos revisaron las coberturas alcanzadas en cada efector, la población objetivo, los esquemas atrasados, las características de cada zona y los recursos disponibles.

    Vacunación casa por casa, en escuelas y lugares concurridos

    A partir de ese diagnóstico, Salud comenzará a profundizar distintas estrategias territoriales para acercar las dosis a la población.

    Entre las acciones previstas aparecen los operativos casa por casa, pero también jornadas de vacunación en escuelas, instituciones y espacios de alta circulación, buscando llegar especialmente a quienes por distintas razones no concurren habitualmente a hospitales o centros de salud.

    No se trata de una estrategia completamente nueva para San Juan. Durante este año, la provincia ya desplegó vacunatorios móviles, campañas en plazas y operativos sanitarios en distintos departamentos para facilitar el acceso y completar esquemas.

    La diferencia ahora estará en utilizar los datos de cada territorio para dirigir los operativos hacia los lugares donde se detecten mayores brechas de vacunación, en lugar de desarrollar únicamente campañas generales.

    Un seguimiento más preciso de quién está vacunado

    Otro de los ejes será profundizar el uso del Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVe) en tiempo real. La herramienta permite identificar qué vacunas recibió cada persona y cuáles permanecen pendientes, facilitando un seguimiento individualizado de los esquemas.

    De esta manera, los equipos podrán utilizar la información disponible para determinar dónde concentrar recursos y diseñar acciones específicas en cada una de las cinco Zonas Sanitarias de San Juan.

    El Vacunatorio Central y los hospitales y centros de salud de toda la provincia continuarán funcionando en paralelo. La estrategia apunta a sumar alternativas y acercar la vacunación a quienes todavía no completaron las dosis correspondientes, uno de los principales desafíos para sostener la protección frente a enfermedades inmunoprevenibles.

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