    • 24 de junio de 2026 - 13:18

    El tierno posteo que le dedicó Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños

    En medio del Mundial, la esposa del capitán de la Selección argentina sorprendió con su dedicatoria en redes.

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    El capitán recibió una especial muestra de cariño por parte de sus compañeros de la Albiceleste. 

    La sorpresa que le prepararon sus compañeros a Messi en plena concentración mundialista
    Lionel Messi.

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    “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram, acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

    Más allá de las sentidas palabras, lo que captó la atención de los fanáticos fue la divertida e íntima reacción del propio Messi. El Diez no tardó en comentar la publicación con un mensaje lleno de nostalgia y picardía por las postales retro que eligió su esposa: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”, replicó el capitán, sumando un emoji de carita sacando la lengua para recordar sus inicios en Rosario.

    El álbum de fotos y el posteo de Antonela que los muestra juntos desde hace más de 20 años

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