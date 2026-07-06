Sofi Martínez reveló el detrás de escena del gesto viral de Messi: "Se inventaron muchas cosas"

Sofi Martínez se refirió de forma detallada al reciente gesto que Lionel Messi tuvo con ella en la zona mixta, tras el triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde. La periodista deportiva ofreció su visión sobre el significado del saludo del capitán en medio de los rumores sobre un supuesto enojo con la periodista argentina.

“Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro, ¿viste? Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así”, comentó el futbolista entre risas. Durante su intervención en el programa Cortá por Lozano, la periodista deportiva abordó el impacto que tuvo para ella la actitud del Diez.

“Lo que me pasó en ese momento no lo podía creer en realidad. Nosotros estamos acostumbrados a después de los partidos argentinos ir a la zona mixta. Estábamos en vivo en ese momento esperando. Habíamos hablado antes con Mac Allister, con Molina y estaba por venir Leo” , relató. Según su testimonio, el saludo del capitán fue absolutamente sorpresivo: “Entonces, nosotros siempre atentos a esa situación para cuando él pase también poder hacerle una pregunta, generalmente él frena muy generosamente. Entonces, yo estaba lista con la pregunta como para cuando se acerque poder hacerla y de repente, cuando me saluda, primero una sorpresa total, una sorpresa porque no me lo imaginaba, no lo esperaba tampoco”.

Martínez también habló del contexto personal en el que transcurrió la cobertura del Mundial. “Obviamente sí, yo venía un poco con la carga de la semana porque sabía un montón de cosas que se hablaban en redes sociales y un montón de cosas que se decían en canales de televisión y en programas, y lo vivía con muchísima frustración por esa mentira también, para ser sincera”, confesó en relación al clima enrarecido que la rodeaba antes del gesto de Messi.

La periodista reconoció lo difícil que resulta mantenerse ajena a los comentarios malintencionados, incluso cuando intenta no darles importancia: “Uno intenta que no le afecte, pero a veces es difícil porque cuando la mentira parece ser tan liviana y que se dice con tanta tranquilidad, y como si no pasara nada, por ahí hay gente que se la cree. Y yo digo: qué injusto sería que alguien se lo creyera. De repente que él haga eso en ese momento, como que obviamente a mí me sorprendió. Intenté, yo creo que en ese momento ni lo pensé, reaccioné como me salió, pero enseguida entendí que era un gesto muy valioso de él para demostrar que no pasaba nada y fue un profundo agradecimiento”.

Martínez no tardó en identificar que el saludo de Messi tenía un significado especial, más allá de la cordialidad habitual después de los partidos. “Un agradecimiento total, porque entendí que lo hacía por eso y no puedo entender a veces el nivel de cómo puede estar en todo, más allá de haber jugado un partidazo, de haber sido una de las figuras de la selección argentina en el pase a octavos de final”, reconoció la periodista.

Sofi Martínez profundizó sobre la presión que sintió en los días previos, en medio de un Mundial donde la selección argentina mantiene las expectativas intactas. “Yo también pienso, ¿es realmente necesario? O sea, yo creo que en definitiva no es necesario. No se tiene que inventar esto, porque tampoco se lo hacen a un periodista varón”, reflexionó, resaltando el sesgo que percibe en el trato que recibe como mujer en el ambiente deportivo.

“Él tiene que estar metido en el Mundial, obvio, como lo está y no tener que respaldar a una periodista porque inventan cualquier cosa y sin embargo lo hace porque es sobre todo una persona, y se enteró de que esto estaba sucediendo y que estaba haciendo ruido, y va y lo hace. Y por eso también para mí tiene sobre todo mucho valor. Porque no debería hacerlo, no tendría que hacerlo”, concluyó.

Este episodio no es el primero que une a Martínez y Messi en una situación de alta exposición mediática. El antecedente más recordado se remonta a diciembre de 2022, tras la victoria de Argentina frente a Croacia, cuando la periodista le dedicó una reflexión que se volvió viral en la antesala de la final del Mundial de Qatar. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, expresó Martínez en aquella oportunidad, generando una reacción emotiva en el capitán.