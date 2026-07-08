Trump dio por terminado el memorando con Irán y aseguró que negociar con Teherán "es una pérdida de tiempo"

El presidente de Estados Unidos endureció su postura hacia el régimen iraní al anunciar el fin del memorando de entendimiento y volvió a cuestionar la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo.

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el memorando de entendimiento con Irán quedó sin efecto y aseguró que mantener conversaciones con el régimen de Teherán "es una pérdida de tiempo", en una nueva señal del endurecimiento de la política exterior de Washington hacia ese país.

La declaración fue realizada durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, donde el mandatario sostuvo que ya no existen condiciones para avanzar en un diálogo con las autoridades iraníes y dejó en claro que no espera cambios en la relación bilateral.

"El memorando se terminó. Tratar con Irán es una pérdida de tiempo", expresó Trump, al ratificar su decisión de abandonar el mecanismo que había servido como marco para las conversaciones entre ambos gobiernos.

Las declaraciones llegan en un contexto de renovada tensión entre Estados Unidos e Irán, marcado por diferencias en torno al programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles y la influencia de Teherán en distintos conflictos de Medio Oriente.

Desde la administración estadounidense sostienen que el régimen iraní no mostró voluntad de modificar su comportamiento, por lo que consideran que las instancias de negociación dejaron de ser una alternativa viable.