    • 7 de julio de 2026 - 10:07

    Terremoto en Venezuela: murieron el capitán de la selección de vóley y su familia

    El ambiente del deporte sudamericano se unió al dolor de las familias tras la catástrofe del pasado 24 de junio.

    Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y el joven Theo Rivas murieron en los terremotos.

    Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y el joven Theo Rivas murieron en los terremotos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La catástrofe que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa sumando capítulos de profundo dolor.

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    En las últimas horas, la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) emitió un comunicado oficial en el que confirmó el trágico fallecimiento de una destacada figura de su disciplina: Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y el joven Theo Rivas, quienes perdieron la vida como consecuencia de los devastadores terremotos que azotaron al país caribeño.

    La noticia generó una enorme conmoción no solo en el ámbito deportivo local, sino en toda la comunidad del vóley sudamericano, que se sumó de inmediato a las muestras de pesar y condolencias para con los seres queridos de las víctimas.

    El comunicado de la Federaci&oacute;n Venezolana de Vol&eacute;ibol.

    El comunicado de la Federación Venezolana de Voléibol.

    Un legado imborrable

    A través de sus canales oficiales, el máximo organismo del voleibol venezolano manifestó su dolor y se unió al duelo nacional que embarga a toda la familia de este deporte.

    "Su legado como deportistas, su entrega y el orgullo de haberlos visto defender nuestro tricolor nacional dejan una huella imborrable en el corazón de los amantes de este deporte", expresaron las autoridades de la federación en un sentido homenaje.

    El impacto de la pérdida de Willner Rivas y Mariangel Pérez, ambos con un recorrido consolidado en las selecciones absolutas de mayores, junto a su hijo Theo Rivas, caló hondo en sus compañeros de equipo y entrenadores. "Su juego y su luz vivirán para siempre en cada cancha de Venezuela", añadieron desde la FVV, reflejando el vacío que deja la partida de los atletas.

    Una catástrofe sin precedentes

    El doble terremoto del 24 de junio, que golpeó con fuerza distintas regiones del territorio venezolano, ya se posiciona como una de las peores tragedias naturales en la historia reciente del país, habiendo provocado miles de muertes, decenas de miles de heridos e incalculables pérdidas materiales que motivaron el despliegue de comitivas de asistencia humanitaria internacional.

    La confirmación del deceso de los voleibolistas visibiliza el drama humano que atraviesan miles de familias tras el colapso de infraestructuras y viviendas.

    Mientras continúan las tareas de remoción de escombros y reconstrucción en las zonas más afectadas, la federación cerró su mensaje enviando sus "más sinceras palabras de condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de equipo y seres queridos. Paz a sus almas".

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