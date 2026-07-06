Egipto. Descubrieron 18 nuevas tumbas con lenguas de oro y un sarcófago.

Un nuevo hallazgo arqueológico volvió a poner a Egipto en el centro de la atención mundial. Una misión de especialistas descubrió 18 tumbas antiguas en el sitio arqueológico de Marina El Alamein , sobre la costa mediterránea, junto con una serie de objetos funerarios excepcionales que aportan nueva información sobre las costumbres de las épocas ptolemaica y romana .

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El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó que el descubrimiento elevó a 44 el número de tumbas excavadas en ese yacimiento desde que fue identificado por primera vez en 1968 .

Las sepulturas presentan diferentes características arquitectónicas. Once de ellas corresponden a hipogeos excavados directamente en la roca, mientras que las otras siete fueron construidas en superficie con piedra caliza. Varias permanecían selladas con sus losas originales, lo que permitió conservar parte de su contenido en un notable estado.

Durante las excavaciones, los arqueólogos recuperaron una importante colección de objetos, entre ellos vasijas de cerámica , ánforas , lámparas , altares y recipientes de piedra caliza utilizados en antiguos rituales funerarios.

Uno de los descubrimientos más relevantes fue un sarcófago de granito de aproximadamente 2,5 metros de longitud que aún conservaba restos óseos humanos en su interior, lo que permitirá realizar futuros estudios sobre quienes habitaron la región durante la Antigüedad.

Sin embargo, el hallazgo que más sorprendió a los investigadores fue la aparición de 24 pequeñas piezas de oro colocadas en la boca de varios difuntos, conocidas como "lenguas doradas". Según los especialistas, esta práctica funeraria estaba asociada a las creencias religiosas del período helenístico y romano y simbolizaba la capacidad del fallecido para comunicarse con las divinidades en la otra vida.

La misión también encontró un amuleto con la figura del Ojo de Horus, uno de los símbolos más representativos del antiguo Egipto, relacionado con la protección, la salud y la regeneración. Para los arqueólogos, este objeto confirma la continuidad de tradiciones religiosas egipcias incluso durante los períodos de influencia griega y romana.

Las autoridades egipcias destacaron que el descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre la importancia de Marina El Alamein como un relevante centro comercial y cultural del Mediterráneo antiguo. La ciudad, ubicada a unos 100 kilómetros al este de Alejandría, es identificada por numerosos historiadores con la antigua Leucaspis, mencionada por el geógrafo griego Estrabón.

Gracias al excelente estado de conservación de sus estructuras, el sitio continúa ofreciendo información clave para reconstruir la historia de una de las ciudades costeras más importantes del Egipto antiguo y comprender mejor las prácticas funerarias, religiosas y comerciales que marcaron el desarrollo de la región durante varios siglos.