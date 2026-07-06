    • 6 de julio de 2026 - 13:20

    Donald Trump anunció el inminente final del conflicto entre Rusia y Ucrania

    El presidente de los Estados Unidos afirmó que “está mucho más cerca de lo que la gente cree”.

    Donald Trump consideró que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de terminar.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

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    "Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree", declaró Trump a los reporteros que lo consultaron sobre la cuestión.

    Estas declaraciones de Trump se producen en vísperas de una cumbre de la OTAN y en momentos en que recrudecen los ataques que intercambian ambos países en guerra, de acuerdo con las informaciones que viene suministrando la Agencia Noticias Argentinas.

    Los últimos episodios bélicos dañaron a Kiev y a diversas instalaciones en Rusia, que insistentemente denuncia ataques contra la población civil, tanto como lo hace Ucrania.

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