Donald Trump anunció el inminente final del conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente de los Estados Unidos afirmó que “está mucho más cerca de lo que la gente cree”.

Donald Trump consideró que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de terminar.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera que el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora en su quinto año, está "mucho más cerca de lo que la gente cree".

"Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree", declaró Trump a los reporteros que lo consultaron sobre la cuestión.

Estas declaraciones de Trump se producen en vísperas de una cumbre de la OTAN y en momentos en que recrudecen los ataques que intercambian ambos países en guerra, de acuerdo con las informaciones que viene suministrando la Agencia Noticias Argentinas.