Donald Trump anunció el inminente final del conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera que el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora en su quinto año, está "mucho más cerca de lo que la gente cree".
El presidente de los Estados Unidos afirmó que “está mucho más cerca de lo que la gente cree”.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera que el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora en su quinto año, está "mucho más cerca de lo que la gente cree".
"Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree", declaró Trump a los reporteros que lo consultaron sobre la cuestión.
Estas declaraciones de Trump se producen en vísperas de una cumbre de la OTAN y en momentos en que recrudecen los ataques que intercambian ambos países en guerra, de acuerdo con las informaciones que viene suministrando la Agencia Noticias Argentinas.
Los últimos episodios bélicos dañaron a Kiev y a diversas instalaciones en Rusia, que insistentemente denuncia ataques contra la población civil, tanto como lo hace Ucrania.