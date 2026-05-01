    • 1 de mayo de 2026 - 08:20

    Ceremonia Huarpe: el ritual ancestral con fuego y semillas para liberar un cóndor tras estar en cautiverio

    Es la ceremonia que realizó ayer la comunidad Huarpe Colchagual antes de la liberación de Pachakamaq que realizó Ambiente en Pedernal, Sarmiento.

    Fuego, yuyos y semillas son los elementos clave en la ceremonia Huarpe previa a la liberación de un cóndor andino.

    Fuego, yuyos y semillas son los elementos clave en la ceremonia Huarpe previa a la liberación de un cóndor andino.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    El silencio de la precordillera sólo es interrumpido por el crepitar de las llamas.No es un fuego cualquiera; es el centro de un ritual milenario que realiza la comunidad Huarpe Colchagual antes de que un cóndor andino recupere la libertad. El objetivo de esta ceremonia es asegurar que su regreso a la naturaleza tenga la bendición del Gran Espíritu.

    Leé además

    UNSJ.

    La UNSJ detalló los gastos que asume con recursos propios por el recorte de fondos nacionales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En el festejo del Día del Animal en Chimbas y en 9 de Julio se hará especial hincapié en la salud y cuidado de las mascotas.

    Día del Animal: Chimbas y 9 de Julio preparan desfiles temáticos y ferias para las mascotas

    Por Fabiana Juarez
    image
    El fuego es sagrado en la ceremonia que realiza la comunidad Huarpe Colchagual antes de la liberación de un cóndor andino.

    El fuego es sagrado en la ceremonia que realiza la comunidad Huarpe Colchagual antes de la liberación de un cóndor andino.

    Para los pueblos originarios, la liberación de un cóndor no es un simple evento técnico o biológico; es una misión espiritual. María Zalazar, jefa de la comunidad Colchagual, explica con serenidad la importancia de este guía alado:

    ‘Esto para nosotros es una misión que nos deja el gran espíritu ancestral. Somos ayudados por el cóndor, el guardián de la naturaleza, que cuida la depredación de la cual nosotros somos parte. Es un ave espiritual’.

    image
    La ceremonia de la comunidad Huarpe incluye un sahumerio con los yuyo típicos de cada región.

    La ceremonia de la comunidad Huarpe incluye un sahumerio con los yuyo típicos de cada región.

    La ceremonia comienza con el fuego. De él se obtienen las brasas necesarias para el sahumerio de consagración. En esta ocasión, el escenario es Pedernal, y la Madre Tierra, la Pacha Mama, dicta los ingredientes: jarilla y chañar. El humo que emana de estos yuyos locales no sólo perfuma el ambiente, sino que funciona como un puente que se eleva desde quienes habitan la Tierra hacia lo divino.

    Junto al humo, las semillas juegan un rol fundamental en el altar natural. Según la cosmovisión huarpe, estas representan los frutos que la tierra ofrece para el sustento diario. Su presencia en la ceremonia es un recordatorio de que la naturaleza provee lo necesario para evitar la depredación.

    image
    La munidad Huarpe Colchagual posee un guardián que es el encargado de bendecir al cóndor cuando inicia el vuelo a la libertad.

    La munidad Huarpe Colchagual posee un guardián que es el encargado de bendecir al cóndor cuando inicia el vuelo a la libertad.

    Los pilares de la ceremonia ancestral

    El ritual se divide en elementos simbólicos que buscan fortalecer al ave antes de su partida:

    • El Sahumerio: con aromas de jarilla y chañar, busca purificar el ambiente y consagrar el vuelo.
    • Las Semillas: símbolo de abundancia y respeto por los ciclos de la Pacha Mama.
    • La Petición: un momento de oración colectiva para pedir protección y para que "se vaya la maldad que se está esparciendo por el mundo".

    Una bendición para la libertad

    ‘Con esta ceremonia le damos la fuerza que necesita para hacer su vida en libertad’, afirma Zalazar. Para la comunidad Colchagual, cada vez que un cóndor vuelve al aire, se renueva un pacto de cuidado mutuo entre el ser humano y el entorno.

    Mientras el ave se posiciona para saltar al vacío, el aroma del sahumerio aún persiste en el aire de San Juan, como una huella invisible que guía al guardián de regreso a su hogar en las alturas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Clima en San Juan.

    Con fuerte viento sur, así estará el tiempo este viernes 1 de mayo en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Ciudad Recicla busca generar conciencia ambiental en toda la comunidad de Capital.  

    Capital puso en marcha "La Ciudad Recicla", un programa clave para transformar hábitos y cuidar el ambiente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El ingeniero Oscar Mario Fernández fue una figura clave de la UNSJ y la Facultad de Ingeniería.  

    Murió el exdecano de Ingeniería Mario Fernández y conmueve a la UNSJ

    Gracias a una iniciativa del municipio de Capital, los jóvenes con discapacidad del departamento podrán acceder a cursos gratuitos de computación.

    Inclusión digital: Capital brindará cursos de computación gratuitos para jóvenes con discapacidad

    Por Fabiana Juarez