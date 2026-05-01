Ceremonia Huarpe: el ritual ancestral con fuego y semillas para liberar un cóndor tras estar en cautiverio

Es la ceremonia que realizó ayer la comunidad Huarpe Colchagual antes de la liberación de Pachakamaq que realizó Ambiente en Pedernal, Sarmiento.

Fuego, yuyos y semillas son los elementos clave en la ceremonia Huarpe previa a la liberación de un cóndor andino.

El silencio de la precordillera sólo es interrumpido por el crepitar de las llamas.No es un fuego cualquiera; es el centro de un ritual milenario que realiza la comunidad Huarpe Colchagual antes de que un cóndor andino recupere la libertad. El objetivo de esta ceremonia es asegurar que su regreso a la naturaleza tenga la bendición del Gran Espíritu.

image El fuego es sagrado en la ceremonia que realiza la comunidad Huarpe Colchagual antes de la liberación de un cóndor andino. Para los pueblos originarios, la liberación de un cóndor no es un simple evento técnico o biológico; es una misión espiritual. María Zalazar, jefa de la comunidad Colchagual, explica con serenidad la importancia de este guía alado:

‘Esto para nosotros es una misión que nos deja el gran espíritu ancestral. Somos ayudados por el cóndor, el guardián de la naturaleza, que cuida la depredación de la cual nosotros somos parte. Es un ave espiritual’.

image La ceremonia de la comunidad Huarpe incluye un sahumerio con los yuyo típicos de cada región.

La ceremonia comienza con el fuego. De él se obtienen las brasas necesarias para el sahumerio de consagración. En esta ocasión, el escenario es Pedernal, y la Madre Tierra, la Pacha Mama, dicta los ingredientes: jarilla y chañar. El humo que emana de estos yuyos locales no sólo perfuma el ambiente, sino que funciona como un puente que se eleva desde quienes habitan la Tierra hacia lo divino.