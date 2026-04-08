Ullum: avanza la remodelación de la Plaza del Barrio Higueritas con nuevo polideportivo y equipamiento

El municipio de Ullum continúa con la puesta en valor integral de este espacio verde con nueva iluminación y mejoras en la accesibilidad.

Desde el municipio de Ullum dijeron que estiman que la obra de refacción y refuncionalización de la Plaza del Barrio Higueritas estará lista a fin de este mes.

La transformación de los espacios públicos en Ullum avanza con las obras en la Plaza del Barrio Higueritas. El proyecto, que se encuentra con gran avance de ejecución, busca convertir este sector en un punto de encuentro moderno, seguro y funcional para la comunidad. Se suma a los trabajos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La intervención en la Plaza del Barrio Higueritas no sólo se limita a la estética, sino que propone una refuncionalización total del área, integrando actividades deportivas y recreativas en un solo complejo de calidad. Desde el municipio de Ullum dijeron que estiman que a fin de este mes concluirán los trabajos.

plaza5 A paso firme avanzan las obras de mejoras y refuncionalización en la Plaza del Barrio Higueritas, en Ullum. Detalles de la obra en Ullum Desde la planificación de la puesta en valor integral, se han definido ejes estratégicos para que el espacio sea aprovechado por vecinos de todas las edades:

Polideportivo renovado: Se realizó el cierre perimetral del playón y se trabaja en la dotación de nuevos arcos, permitiendo diversificar las disciplinas deportivas y brindar mayor seguridad a los jóvenes deportistas.

Se realizó el cierre perimetral del playón y se trabaja en la dotación de nuevos arcos, permitiendo diversificar las disciplinas deportivas y brindar mayor seguridad a los jóvenes deportistas. Accesibilidad y urbanismo: se avanza en la construcción de veredines y rampas para garantizar que el paseo sea 100% accesible.

se avanza en la construcción de veredines y rampas para garantizar que el paseo sea 100% accesible. Pulmón Verde: el desarrollo de nuevos canteros y tareas de forestación buscan mitigar las temperaturas y embellecer el entorno natural del barrio.

el desarrollo de nuevos canteros y tareas de forestación buscan mitigar las temperaturas y embellecer el entorno natural del barrio. Seguridad y Confort: la incorporación de nueva luminaria permitirá que la plaza sea utilizada durante la noche, mejorando la seguridad de todo el sector. plaza4 Ya se completó el cierre perimetral del playón deportivo de la Plaza del Barrio Higuerita, en Ullum. Compromiso con el desarrollo local Esta obra se enmarca en un plan de recuperación de espacios públicos que busca mejorar cada rincón del departamento. Según destacaron desde la comuna, el objetivo es generar espacios de calidad que fomenten el compromiso comunitario y el deporte.