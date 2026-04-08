    • 8 de abril de 2026 - 15:49

    Aixa, la chica que se hizo viral en TikTok por su cumpleaños de 15 bajo la lluvia, tendrá su fiesta soñada

    La historia viral de la adolescente de La Bebida tuvo un giro emocionante: gracias a la solidaridad de los sanjuaninos, este viernes tendrá su fiesta.

    Aixa la adolescente que celebró sus 15 y se hizo viral en TikTok, finalmente tendrá su fiesta soñada.&nbsp;

    Aixa la adolescente que celebró sus 15 y se hizo viral en TikTok, finalmente tendrá su fiesta soñada. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La historia de Aixa, la adolescente de La Bebida que conmovió en redes sociales tras viralizarse su festejo en TikTok en febrero y en época que las tormentas aquejaron a San Juan, finalmente tendrá el desenlace que muchos esperaban. Este viernes celebrará sus cumpleaños de 15 con una fiesta a lo grande, impulsada por la solidaridad de los sanjuaninos.

    Leé además

    viral: transfirio dinero por error, quiso recuperarlo y la respuesta que recibio la impacto

    Viral: transfirió dinero por error, quiso recuperarlo y la respuesta que recibió la impactó
    De Puyuta a la favela más popular de Brasil. El hincha de Desamparados llevó los colores al trend viral. 

    De Puyuta a la Rocinha: un hincha de Desamparados se sumó al trend viral en una favela de Brasil

    La iniciativa fue encabezada por el influencer sanjuanino conocido como el Pela Martínez, quien a través de sus redes sociales logró canalizar la ayuda de decenas de personas. Según contó, la celebración ya cuenta con salón, comida y postre, aunque todavía siguen sumándose colaboraciones para hacer de la noche un momento inolvidable.

    La respuesta no tardó en multiplicarse. Personas que no conocen a Aixa decidieron aportar su granito de arena: desde esteticistas que se ofrecieron a encargarse de la manicura y el maquillaje, hasta comerciantes que donaron zapatos. Incluso, la madre de otra quinceañera reciente se sumó con bebidas, souvenirs y centros de mesa.

    El caso había tomado notoriedad semanas atrás, cuando un video de su cumpleaños comenzó a circular en TikTok. En esas imágenes se veía un festejo íntimo, realizado en el patio de su casa y atravesado por las intensas lluvias que afectaron a la provincia en febrero. El temporal obligó a suspender el evento original y dificultó la llegada de invitados.

    A pesar de todo, su familia decidió no dejar pasar la fecha. Con esfuerzo e improvisación, lograron organizar una celebración sencilla pero cargada de amor, donde lo más importante fue verla sonreír. Esa escena, marcada por la resiliencia y el cariño genuino, fue la que tocó el corazón de miles de usuarios. Los mensajes de apoyo se multiplicaron y, con ellos, también las ganas de ayudar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desde el municipio de Ullum dijeron que estiman que la obra de refacción y refuncionalización de la Plaza del Barrio Higueritas estará lista a fin de este mes.

    Ullum: avanza la remodelación de la Plaza del Barrio Higueritas con nuevo polideportivo y equipamiento

    Por Fabiana Juarez
    El 7 de abril, el Ministerio de Familia realizó el lanzamiento de la edición 2026 del programa de Inclusión Laboral Trabajando sueños.

    El Ministerio de Familia reeditó con novedades el programa de Inclusión Laboral Trabajando Sueños

    Por Fabiana Juarez
    La Feria Rinde Más vuelve a Rawson con ediciones temáticas mensuales.

    Vuelve la Feria Rinde Más a Rawson: conocé el calendario completo y dónde se realizará

    Por Fabiana Juarez
    docentes sanjuaninos van a paro este jueves en san juan

    Docentes sanjuaninos van a paro este jueves en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo