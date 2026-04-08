Aixa, la chica que se hizo viral en TikTok por su cumpleaños de 15 bajo la lluvia, tendrá su fiesta soñada

La historia viral de la adolescente de La Bebida tuvo un giro emocionante: gracias a la solidaridad de los sanjuaninos, este viernes tendrá su fiesta.

Aixa la adolescente que celebró sus 15 y se hizo viral en TikTok, finalmente tendrá su fiesta soñada.

La historia de Aixa, la adolescente de La Bebida que conmovió en redes sociales tras viralizarse su festejo en TikTok en febrero y en época que las tormentas aquejaron a San Juan, finalmente tendrá el desenlace que muchos esperaban. Este viernes celebrará sus cumpleaños de 15 con una fiesta a lo grande, impulsada por la solidaridad de los sanjuaninos.

La iniciativa fue encabezada por el influencer sanjuanino conocido como el Pela Martínez, quien a través de sus redes sociales logró canalizar la ayuda de decenas de personas. Según contó, la celebración ya cuenta con salón, comida y postre, aunque todavía siguen sumándose colaboraciones para hacer de la noche un momento inolvidable.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor Martinez (@elpelamartinezok) La respuesta no tardó en multiplicarse. Personas que no conocen a Aixa decidieron aportar su granito de arena: desde esteticistas que se ofrecieron a encargarse de la manicura y el maquillaje, hasta comerciantes que donaron zapatos. Incluso, la madre de otra quinceañera reciente se sumó con bebidas, souvenirs y centros de mesa.

El caso había tomado notoriedad semanas atrás, cuando un video de su cumpleaños comenzó a circular en TikTok. En esas imágenes se veía un festejo íntimo, realizado en el patio de su casa y atravesado por las intensas lluvias que afectaron a la provincia en febrero. El temporal obligó a suspender el evento original y dificultó la llegada de invitados.